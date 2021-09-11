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Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана

11 сентября 2021, 10:30  •  105 • Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Афганистан перешёл в руки движения "Талибан"* в результате краха властей страны.
Как Йенс Столтенберг заявил в интервью газете New York Times, мир стал "свидетелем краха политического и военного руководства, который затем привёл к краху всей обороны против талибов*".
А вопросом о том, ускорил ли падение Афганистана уход США и НАТО, должны заниматься исследователи, отметил Столтенберг.
"Для меня главная задача - сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - заключил он.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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