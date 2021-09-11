|
Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана
11 сентября 2021, 10:30 • 105 • Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Афганистан перешёл в руки движения "Талибан"* в результате краха властей страны.
Как Йенс Столтенберг заявил в интервью газете New York Times, мир стал "свидетелем краха политического и военного руководства, который затем привёл к краху всей обороны против талибов*".
А вопросом о том, ускорил ли падение Афганистана уход США и НАТО, должны заниматься исследователи, отметил Столтенберг.
"Для меня главная задача - сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - заключил он.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
Подпишитесь на нас
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2021, 01:50
|
04 сентября 2021, 11:40
|
04 сентября 2021, 19:55
|
05 сентября 2021, 03:15
|
07 сентября 2021, 04:45
|
09 сентября 2021, 09:00
|
04 сентября 2021, 13:30