Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Афганистан перешёл в руки движения "Талибан"* в результате краха властей страны.

Как Йенс Столтенберг заявил в интервью газете New York Times, мир стал "свидетелем краха политического и военного руководства, который затем привёл к краху всей обороны против талибов*".

А вопросом о том, ускорил ли падение Афганистана уход США и НАТО, должны заниматься исследователи, отметил Столтенберг.

"Для меня главная задача - сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - заключил он.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.