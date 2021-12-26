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Генсек НАТО назвал дату переговоров с Россией. Но есть одна проблема
26 декабря 2021, 08:40 • 137 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести переговоры в формате Россия - НАТО 12 января. Однако есть одна проблема: этот день в календаре альянса уже занят другим мероприятием.
Новую дату переговоров России и НАТО сообщило турецкое издание Anadolu. Мероприятие должно пройти 12 января. Однако на этот же день запланировано совещание начальников генеральных штабов организации.
Отметим, что Россия предложила США и НАТО свой план по выходу из кризиса в политических отношениях. Предложения Москвы, в частности, предполагают остановку продвижения НАТО на Восток.
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