Генсек НАТО назвал дату переговоров с Россией. Но есть одна проблема

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести переговоры в формате Россия - НАТО 12 января. Однако есть одна проблема: этот день в календаре альянса уже занят другим мероприятием.

Новую дату переговоров России и НАТО сообщило турецкое издание Anadolu. Мероприятие должно пройти 12 января. Однако на этот же день запланировано совещание начальников генеральных штабов организации.

Отметим, что Россия предложила США и НАТО свой план по выходу из кризиса в политических отношениях. Предложения Москвы, в частности, предполагают остановку продвижения НАТО на Восток.