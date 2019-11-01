Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Москва обязана взять на себя ответственность за крушение малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17 и потерпевшего крушение в 2014 году. Сказанное звучало с трибуны Верховной рады Украины накануне.

На самом деле в контексте политической линии стран Запада Столтенберг не сказал ничего революционного. С другой стороны, его слова неуместны даже в контексте откровенно политизированного расследования крушения. Даже в Голландии на уровне властей уже заявили, что следует поднять вопрос о роли Украины в крушении "Боинга". Но Столнтенберг, приехав в Киев, по всей видимости, говорит слова, выгодные и ему, и его шефам.

"Наблюдатели ОБСЕ должны получить полный, беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", - передает слова Столтенберга "Утро.ру". В то же время Россия "должна понести ответственность за уничтожение самолета", не стесняясь, добавляет генсек НАТО.

Напомним, в результате крушения погибли почти 300 человек. В Малайзии пришли к выводу, что международная группа следователей намеренно политизирует расследование, затягивая его и не давая надежды близким жертв. Россия готова была оказать помощь в расследовании, однако нашу информацию решили не принимать к сведению. На этот момент в Малайзии также указывали на несправедливое отношение к расследованию.