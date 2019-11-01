Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Укрепить доверие бизнеса к правоохранителям! Поручено Медведевым
Объединятся против Китая: эксперт допустил военный союз РФ и США
"Сдал, ужасно смотреть": Внешний вид Зеленского выдал его личные пробл...
«Мы здесь хуже скота». Трудовая миграция по-украински
Главная / Политика

Генсек НАТО без следователей "расследовал" крушение MH17 и приехал в Киев с заявлением

01 ноября 2019, 15:54  •  46 • Политика
Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за гибель MH17. Со своим "расследованием", организованным без следователей, Столтенберг приехал в Киев.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Москва обязана взять на себя ответственность за крушение малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17 и потерпевшего крушение в 2014 году. Сказанное звучало с трибуны Верховной рады Украины накануне.
На самом деле в контексте политической линии стран Запада Столтенберг не сказал ничего революционного. С другой стороны, его слова неуместны даже в контексте откровенно политизированного расследования крушения. Даже в Голландии на уровне властей уже заявили, что следует поднять вопрос о роли Украины в крушении "Боинга". Но Столнтенберг, приехав в Киев, по всей видимости, говорит слова, выгодные и ему, и его шефам.
"Наблюдатели ОБСЕ должны получить полный, беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", - передает слова Столтенберга "Утро.ру". В то же время Россия "должна понести ответственность за уничтожение самолета", не стесняясь, добавляет генсек НАТО.
Напомним, в результате крушения погибли почти 300 человек. В Малайзии пришли к выводу, что международная группа следователей намеренно политизирует расследование, затягивая его и не давая надежды близким жертв. Россия готова была оказать помощь в расследовании, однако нашу информацию решили не принимать к сведению. На этот момент в Малайзии также указывали на несправедливое отношение к расследованию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
31 октября 2019, 18:24
Песков назвал "пустыми" сообщения о планах провести саммит "нормандской четверки" в ноябре
01 ноября 2019, 02:54
Докторам прописали: президент сосредоточился на медицине
01 ноября 2019, 12:39
О незаконной оккупации и честности: Асад сделал комплимент Трампу и одновременно обличил президента
31 октября 2019, 20:24
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
31 октября 2019, 17:09
В Госдуме хотят закрыть НКО-иноагентам путь в партии
31 октября 2019, 17:09
Вышло током: ученые прогнозируют рост тарифов из-за договора по климату
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2019, 21:24
«Признал, что ребёнок не употреблял алкоголь»: представитель семьи «пьяного» мальчика сообщила об ошибке судмедэксперта
26 октября 2019, 03:54
Украина не останется без газа, но на уступки Россия не пойдёт - эксперт
30 октября 2019, 08:39
Бегство с Украины
30 октября 2019, 02:09
"Жертвы процветающего идиотизма": Россию призвали упростить получение гражданства для украинцев. Теперь из-за Зеленского
28 октября 2019, 15:54
Еще 5 стран Африки просят военные базы России
26 октября 2019, 10:09
«Мисс Украина — 2019» ответила на вопрос о принадлежности Крыма
28 октября 2019, 04:39
"Мне стыдно": Украинская журналистка обругала "президента, а не лоха" Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.