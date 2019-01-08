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Генпрокурора Украины заметили вместе с "кондовым нацистом" Женей Карасем
08 января 2019, 05:24 • 85 • Политика
Во время церковного богослужения генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оказался рядом с известным радикалом. "Такие вот чудеса на рождество на Украине - в церкви рядом с генеральным прокурором Луценко стоит кондовый нацист Женя Карась, главарь банды СI4", - заметил данное характерное сочетание ведущий блога "Голос Мордора" в Twitter.
Отметим, что ранее генпрокурор Луценко сопровождал президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Стамбул. Также в украинскую делегацию входило несколько министров и представителей раскольничьей лжецеркви, организованной в Киеве в конце 2018 года.
Также вместе с другими первыми лицами украинского государства Луценко участвовал в богослужении 7 января в Софийском соборе в Киеве.
Как оказалось, в это время генеральный прокурор страны может быть заснят плечом к плечу с лидером радикального движения, считающегося неонацистским.
"Такие вот чудеса на рождество на Украине - в церкви рядом с генеральным прокурором Луценко стоит кондовый нацист Женя Карась, главарь банды СI4. Но никакого нацизма на Украине нет, это всё выдумки российских пропагандистов", - пишет "Голос Мордора".
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