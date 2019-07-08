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Генпрокурор Украины заявил о наличии оснований для санкций против телеканала NewsOne

08 июля 2019, 19:09  •  57 • Украина

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины считает, что в свете последних событий, связанных с анонсированием украинским телеканалом NewsOne телемоста Киев - Москва, появились достаточные основания для принятия решения о введении в отношении него санкций. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

"Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуре изучить предполагаемое сотрудничество телеканала NewsOne с террористами через лицо, связанное с российским банком, который финансирует агрессивную войну против Украины. Эта информация достаточна для немедленного принятия решения в интересах безопасности", - считает Луценко.

В частности, он утверждает, что Генпрокуратура получила информацию о связи NewsOne с российским "Промсвязьбанком".

"СБУ и ГПУ получили информацию о том, что одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических компаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала NewsOne и российского ОАО "Промсвязьбанк", который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора", - отметил глава ведомства, добавив, что в связи с этим у СНБО Украины есть основания для "введения санкций против связанного с терроризмом телеканала".

По его словам, такие санкции предусматривают аннулирование лицензий, запрет на использование радиочастот Украины и предоставление телекоммуникационных услуг.

Следователи Службы безопасности Украины допросят 10 июля собственника телеканала NewsOne депутата Тараса Козака и генерального продюсера Василия Голованова, сообщил Луценко.

"Генеральной прокуратурой Украины поручено провести следствие в этом эпизоде Службе безопасности Украины, - сказал он в эфире телеканала "Прямой". - Первоочередными следственными действиями определен допрос всех причастных к этому каналу должностных лиц. Повестка к следователю на эту среду выписана как формальному собственнику народному депутату Козаку, так и ряду должностных лиц телеканала, в частности генеральному продюсеру Голованову".

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