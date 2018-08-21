Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Блеск и нищета российских либералов на примере защиты Сенцова (Руслан Осташко)
«Япония в восторге»: Трамп намекнул на возможность новой встречи с маршалом Кимо...
21 августа 1968 года – пятьдесят лет спустя
Китай преобразит торговая война с США
Главная / Украина

Генпрокурор Украины заявил о наличии новых данных по делу об убийстве Шеремета

21 августа 2018, 10:24  •  55 • Украина
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии новой информации по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.
 
© Reuters
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но — вероятно. Подчёркиваю это слово. У меня есть личный мотив для эффективного контроля этого дела», — сказал Луценко.

В начале августа семья Шеремета пожаловалась в суд на бездействие генпрокурора Украины.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

55
Источник
Похожие новости
21 августа 2018, 10:24
Эксперт назвал ультиматумом озвученные Трампом условия для рассмотрения снятия санкций с России
20 августа 2018, 21:24
Суд в Киеве продлил срок ареста главы Центра освобождения пленных
21 августа 2018, 00:39
На Украине предложили похитить Януковича из России при помощи аналога МОССАДа

20 августа 2018, 22:54
На Украине предложили создать спецгруппу для захвата Януковича и доставки его в страну
21 августа 2018, 10:24
Генпрокурор Украины заявил о наличии новых данных по делу об убийстве Шеремета
19 августа 2018, 19:24
Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
18 августа 2018, 15:54
Урок «Механика Погодина»
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
20 августа 2018, 11:54
«Больше не нужны»: В России нашли замену вертолетоносцам
18 августа 2018, 15:54
Встреча Путина и Меркель в Берлине. Прямая онлайн-трансляция
17 августа 2018, 05:54
Американский конгрессмен назвал три угрозы США, которые «гораздо страшнее России»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.