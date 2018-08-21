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Генпрокурор Украины заявил о наличии новых данных по делу об убийстве Шеремета
21 августа 2018, 10:24 • 55 • Украина
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии новой информации по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но — вероятно. Подчёркиваю это слово. У меня есть личный мотив для эффективного контроля этого дела», — сказал Луценко.
В начале августа семья Шеремета пожаловалась в суд на бездействие генпрокурора Украины.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.
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