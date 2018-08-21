Генпрокурор Украины заявил о наличии новых данных по делу об убийстве Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии новой информации по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но — вероятно. Подчёркиваю это слово. У меня есть личный мотив для эффективного контроля этого дела», — сказал Луценко.

В начале августа семья Шеремета пожаловалась в суд на бездействие генпрокурора Украины.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.