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Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
12 июня 2019, 19:09 • 71 • Украина
КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение. Об этом он заявил в среду в комментарии украинскому изданию "theБабель".
"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", - сказал генпрокурор.
Луценко добавил, что в Раде не наберется голосов за его отставку.
Во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко. Ранее генпрокурор заявил, что не покинет должность до формирования нового парламента. Он уточнил, что готов уйти в отставку после того, как новый парламент сформирует новые органы власти.
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