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Генпрокурор Украины Юрий Луценко «исправился» и предложил ввести против России новые санкции

04 декабря 2018, 14:25  •  117 • В России

Отсутствие Генерального прокурора Украины Юрия Луценка на «истерическом» заседании Совета Национальной Безопасности и Обороны (СНБО) страны, когда обсуждалось и принималось решение о введении военного положения на территории Незалежной, породило в Киеве массу слухов, что он якобы настроен решительно против объявления этого положения и даже, мол, может поплатиться за такую принципиальную позицию отставкой. Позже, однако, выяснилось, что Луценко полетел в краткосрочный отпуск в Японию.

Почему Генпрокурор Украины выбрал для отдыха эту страну, знает только он. Возможно, ему там просто хорошо спится, и он решил отдохнуть там от сумасшедшего дома на Украине. Известно ведь, что в 2016 году, когда Порошенко летал в Японию и брал с собой для усиления переговорных позиций группу парламентариев, Луценко, возглавлявший тогда фракцию «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде, не смог оправдать надежд своего руководителя, зато хорошо выспался на встрече Порошенко с японским премьер-министром.

Так или иначе, но отдохнувший и хорошо выспавшийся в Японии Юрий Луценко вернулся в Киев, приступил к работе и тут же развеял миф о том, что он является «голубем мира» среди украинских ястребов. И доказал, что он еще тот себе ястреб. Самый что ни на есть украинский, не заклюет, так понадкусывает. Луценко предложил углубить санкции против России и даже, как сам заявил в эфире телеканала ICTV, уже направил свои инициативы и занимающему пост президента Украины Петру Порошенко и секретарю СНБО «кровавому пастору» Александру Турчинову.

- Украина должна ввести к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры, - заявил он. А чуть позднее выяснилось, что Луценко ведет речь уже не о каких-то отдельных лицах с гражданством РФ, а ставит вопрос гораздо шире. Фактически – о блокировке доступа россиян к их предприятиям и компаниям на территории Незалежной.

- Пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, – пояснил Луценко свое предложение закрыть доступ гражданам РФ к их предприятиям на Украине, счетам в местных банках еще и потому, что «в некоторых сферах россияне имеют монополию» на местном рынке. И подчеркнул. - Эта блокировка должна продлиться до полной деоккупации нашей страны.

С учетом того, что Киев не признает воссоединения Крыма с Россией, считая полуостров до сих пор своей территорией, и живет в мире иллюзий, полагая, что на Донбассе воюют с Вооруженными Силами РФ, даже вне зависимости от того, чем закончится история с ДНР и ЛНР, фактически страж законности на Украине, кем по определению должен быть генеральный прокурор государства, предлагает просто-напросто конфисковать активы российских граждан в пользу местной власти. Без всяких судов, арбитражей и прочей чепухи, придуманной, кстати, той цивилизацией, в которую так старается прописаться нынешняя Незалежная. Взять – и изъять. Навечно. Или сколько там отпущено нынешнему украинскому государству.

Оно понятно, что трудно придумать что-то еще более ударное, пафосное и резонансное против России, чем до сих пор уже было озвучено украинскими властями. Тому же Порошенко пришлось вчера еще раз «порвать» договор о дружбе с Россией, который он уже «порвал» до того. То ли память подводит, т о ли фантазия придумками оскудела. И в Европах слово «санкции» уже вызывают почти аллергию. Что отметил и украинский дипломат, глава политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, прилетевший в Брюссель в гости к НАТО и попытавшийся поднять эту тему. Он предложил было ввести запрет для российских кораблей на заход в порты Европы и введение персональных санкций для тех, кто командовал российскими пограничниками в Керченском проливе, но не получил ответного понимания и с горечью отметил, что «слово «санкции» не является популярным в Брюсселе и других европейских столицах».

Вот и приходится голову ломать украинским умельцам, что им еще такого придумать, что могло бы достать России до печенок. А выбор все меньше и меньше. А эффекта – тоже. Скоро они могут прийти к выводу, что единственное, чего они не пробовали до сих пор, так это начать войну против России на ее территории. Боятся потому что. Не до конца утратили связь с реальным миром.

Но кто знает, на что может отважиться Порошенко, когда осознает, что у него нет уже никакого выхода для сохранения своей власти – единственной гарантии его свободы и жизни.

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