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Генпрокурор Украины взял под личный контроль дело о погибшей в ДТП девочке

25 июля 2018, 18:09  •  55 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия в Киеве, в котором погиб ребёнок.
 
РИА Новости
 

«Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребёнок, взял под личный контроль», — написал он в Facebook.

По его словам, специалисты взяли анализы на алкоголь и наркотические вещества у водителя. Кроме того, в суд подано ходатайство о принудительном отборе образцов крови и волос. 

Ранее стало известно, что водитель Hummer насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в Киеве и попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

По данным СМИ, погибшая была гражданкой России.

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