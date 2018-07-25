Генпрокурор Украины взял под личный контроль дело о погибшей в ДТП девочке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия в Киеве, в котором погиб ребёнок.

«Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребёнок, взял под личный контроль», — написал он в Facebook.

По его словам, специалисты взяли анализы на алкоголь и наркотические вещества у водителя. Кроме того, в суд подано ходатайство о принудительном отборе образцов крови и волос.

Ранее стало известно, что водитель Hummer насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в Киеве и попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

По данным СМИ, погибшая была гражданкой России.