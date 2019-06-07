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Генпрокурор Украины возбудил уголовное дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом
07 июня 2019, 18:54 • 11 • Украина
КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за призыв восстановить торговые отношения с Донбассе. Об этом в пятницу сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.
"Сегодня я лично в реестре досудебных расследований зарегистрировал резонансное дело по факту подготовки к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенных по предварительному сговору группы лиц. Это для тех, кто считает, что можно возобновить торговые отношения с террористическими организациями", - сказал он в видеообращении, опубликованном в YouTube. При этом, Луценко не уточнил, кто подозревается по этому делу.
Кроме того, генпрокурор также сообщил, что еще одно дело возбуждено по "факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период". "И еще одно дело - по факту государственной измены, то есть деяния, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической и информационной безопасности Украины и оказание иностранному государству помощи в подрывной деятельности против Украины", - подытожил он.
В среду, 5 июня, после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. "Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, - сказал Сайдик. - Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз".
На следующий день Кучма заявил, что отрицает факт экономической блокады Донбасса. По его словам, в Донбассе действует только временное запрещение на перемещение грузов через линию соприкосновения.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали силовую операцию в Донбассе. Одновременно Киев ввел полную блокаду региона, были прерваны все экономические связи, прекращены социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий, на линии соприкосновения введена пограничная система пропуска.
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