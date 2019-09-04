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Генпрокурор Украины уволил прокуроров в четырёх регионах страны
04 сентября 2019, 13:24 • 103 • Украина
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров в четырёх областях страны.
РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«3 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей», — говорится в заявлении.
Ранее Рябошапка заявил журналистам, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, а также возвратить стране как можно больше украденных активов.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины.
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