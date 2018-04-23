Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Я очень хочу на второй срок
Путин рассказал Макрону, почему ему не следовало бомбить Сирию
Госдепартамент США обвинил Украину в коррупции и нарушениях прав человека
Православные церкви на Украине. Досье
Главная / Украина

Генпрокурор Украины сообщил о задержании собиравшей в Крыму подписи за Путина

23 апреля 2018, 20:24  •  18 • Украина
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом «доверенное лицо президента России Владимира Путина». Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
 
© Денис Петров / РИА Новости
 

По его словам, задержание гражданки Украины было произведено в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены.

Задержанная якобы нанесла ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

«Она незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения В.В. Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года», — заявил Луценко.

Он отметил, что задержанная действовала в интересах России. При этом она якобы являлась «доверенным лицом Владимира Путина».

В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении, проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее СБУ сообщила о задержании шпиона в Киеве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

18
Источник
Похожие новости
23 апреля 2018, 10:39
Эксперт оценил шансы УПЦ на получение автокефалии
23 апреля 2018, 15:24
Православные церкви на Украине. Досье
23 апреля 2018, 17:09
Вера в выборы: зачем Порошенко инициирует создание автокефалии Украинской православной церкви

23 апреля 2018, 12:09
В минобороны Украины допускают силовой вариант решения конфликта в Донбассе
23 апреля 2018, 18:39
УПЦ МП: Константинополь должен учесть мнение большинства православных украинцев
23 апреля 2018, 18:39
Источник: Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 апреля 2018, 08:39
В преддверии новых ударов Запада
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
18 апреля 2018, 10:09
«Партизанский фронт»: Американцы уйдут из Сирии, если их там будут убивать
19 апреля 2018, 06:09
Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи
17 апреля 2018, 08:39
Украинские новости? Спасибо, ешьте сами!
18 апреля 2018, 15:24
Крым предателям не платит, а Украина – тем более
20 апреля 2018, 14:09
Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.