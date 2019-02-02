Генпрокурор Украины решил не обжаловать приговор Януковичу

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство не будет обжаловать приговор бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Я как генпрокурор решил не подавать апелляцию», — сказал он.

Луценко добавил, что в суд передадут дело о гибели людей во время событий «евромайдана» в Киеве, в рамках которого экс-президенту Украины и другим фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы по делу о госизмене.

При этом суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.