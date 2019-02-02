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Генпрокурор Украины решил не обжаловать приговор Януковичу
02 февраля 2019, 00:24 • 22 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство не будет обжаловать приговор бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу.
РИА Новости
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».
«Я как генпрокурор решил не подавать апелляцию», — сказал он.
Луценко добавил, что в суд передадут дело о гибели людей во время событий «евромайдана» в Киеве, в рамках которого экс-президенту Украины и другим фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы по делу о госизмене.
При этом суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.
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