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Генпрокурор Украины рассказал о расследовании по делу сына Байдена
20 ноября 2019, 20:39 • 45 • Украина
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о расследовании дел, в которых фигурируют бывший министр экологии и природных ресурсов страны Николай Злочевский, компания Burisma и сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.
РИА Новости
Об этом он заявил в ходе брифинга.
По его словам, из-за утраты прокуратурой следственной функции эти дела будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.
«Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский, в некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначается название компании (Burisma Group. — RT), ещё в некоторых из этих кейсов встречаются слова, которые являются именем лица, о котором вы говорили (Хантера Байдена. — RT)», — цитирует Рябошапку РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская общественность устала от ситуации, сложившейся вокруг энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден.
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