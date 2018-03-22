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Генпрокурор Украины подписал и объявил подозрение Савченко
22 марта 2018, 17:54 • 76 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение депутату Верховной рады Надежде Савченко. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.
Reuters
По её словам, «генпрокурор объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката».
Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе, в «действиях, направленных на свержение конституционного строя», «посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля», «террористическом акте», «создании террористической группы» и «незаконном обращении с оружием».
Ранее сообщалось, что СБУ задержала Савченко в здании Верховной рады.
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