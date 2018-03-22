Генпрокурор Украины подписал и объявил подозрение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение депутату Верховной рады Надежде Савченко. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

По её словам, «генпрокурор объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката».

Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе, в «действиях, направленных на свержение конституционного строя», «посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля», «террористическом акте», «создании террористической группы» и «незаконном обращении с оружием».

Ранее сообщалось, что СБУ задержала Савченко в здании Верховной рады.