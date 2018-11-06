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Генпрокурор Украины под гнетом обвинений заявил о своей отставке

06 ноября 2018, 15:24  •  222 • Политика
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ответ на обвинения в его адрес о недобросовестном расследовании дела об убийстве советника мэра Херсона, заявил, что намерен написать заявление об отставке.
Не выдержал направленных против него обвинений и решил подать в отставку генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. О своем намерении написать заявление «по собственному» он высказался в Верховной раде. Паковать чемоданы он собрался после того, как его обвинили в недобросовестности ведения расследования дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой.
Напомним, само нападение произошло утром 31 июля в Херсоне. Неизвестный плеснул кислотой в лицо Гандзюк. Расследование взял под свой личный контроль генпрокурор Украины Луценко.
Комментируя сегодня в Верховной раде создание временной следственной комиссии по расследованию смерти Гандзюк, он уточнил, что подаст заявление на стол президенту Украины Петру Порошенко уже сегодня.
«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос», - заявил Луценко.

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