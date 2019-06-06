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Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса

06 июня 2019, 12:09  •  31 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал возможное снятие экономической блокады с Донбасса.
 
Reuters
 

Как он написал на своей странице в Facebook, снятие блокады и возобновление торговли с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками «будет считаться криминалом и подпадает под ст. 258-5 УК о финансировании терроризма».

По его словам, торговля с предприятиями на неподконтрольных Киеву территориях «возможна лишь при их регистрации и уплате налогов на Украине».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

5 июня экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично объяснить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.

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