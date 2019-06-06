|
Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса
06 июня 2019, 12:09 • 31 • Украина
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал возможное снятие экономической блокады с Донбасса.
Reuters
Как он написал на своей странице в Facebook, снятие блокады и возобновление торговли с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками «будет считаться криминалом и подпадает под ст. 258-5 УК о финансировании терроризма».
По его словам, торговля с предприятиями на неподконтрольных Киеву территориях «возможна лишь при их регистрации и уплате налогов на Украине».
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.
5 июня экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично объяснить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июня 2019, 15:24
|
02 июня 2019, 10:54
|
01 июня 2019, 15:24
|
05 июня 2019, 23:09
|
04 июня 2019, 01:54
|
01 июня 2019, 15:24
|
05 июня 2019, 00:24