Генпрокурор Украины нашел такого же, как он, среди эсэсовцев

Как вы думаете, чем на досуге занят Генеральный прокурор Юрий Луценко? Может быть, он на досуге пытается восполнить пробелы в юридическом образовании, которого у него нет и штурмует высоты Римского права? Или изучает судебную практику на Украине, которая была до него и нынешнюю? В конце концов, проверяет условия содержания заключенных на предмет соответствия законодательству?

Нет. Он изучает фотографии. Не подумайте ничего пошлого, ничего такого в стиле армейского романтического фольклора: «Одной рукой я пишу Вам это письмо, а другой думаю о Вас», - хотя, похоже, удовлетворение от своих фотографий Генпрокурор Украины получает не меньше, чем армейский салабон «на тумбочке». А все потому, что он рассматривает фотоальбом, посвященный 75-летию созданию на территории тогдашней УССР дивизии Waffen SS «Галичина». И не просто смотрит, а находит там родственные души. О чем и говорит недвусмысленно сам, по своей инициативе.

- Я смотрел фотоальбом «Дивизия Галичина». Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия восьмого класса, только в немецкой форме. Ваффен СС, - заявил он, выступая в Национальном университете «Острожская академия» в Ровенской области, и сделал потрясающий вывод. - Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали.

Понимаете, да? Он сожалеет, что его родители не служили гитлеровцам. Если бы «мои родители родились бы» там, где формировалась «Галичина»… не наоборот, нет, а именно так. Тут уже впору обеими руками сожалеть о несостоявшейся, благодаря победе СССР, иной судьбе.

И что с того, что дивизию СС «Галичину», которую сейчас превозносят от Киева и Сум до Львова и Ивано-Франковска, Красная армия разбила в пух и прах под Бродами в первом же боестолкновении. Так, что клочки полетели по закоулочкам, а немцам пришлось эвакуировать оставшихся от дивизии «галичан» и формировать из них карательные подразделения в других странах Европы. В нынешнем Киеве, вопреки и истории, и логике, и здравому смыслу, упрямо убеждены, что «Галичина» воевала лучше Красной армии, а немецкое командование относилось к украинцам лучше, чем командование в Красной армии.

Впрочем, и это не главное. Генпрокурор Украины сидит и смотрит фотоальбом про эсэсовскую дивизию, составленную из бесславных ублюдков, с позором бежавших с поля боя, карателей и т.д. и чувствует, что он такой же. Наверное, его даже не стоит спрашивать, почему он не смотрит фотоальбом про украинцев – Героев Советского Союза. Которых, кстати 2021 за время Великой Отечественной, а всего – 2089. Или не читает очерки про дважды Героев Советского Союза, которых Украина воспитала в количестве 26. Или, например, не перечитывает книгу «Верность Отчизне» единственного украинца, уроженца Сумской области, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба? Да потому что их нет на нынешней Украине, они не нужны почитателям фашистов и их пособников. Они – укор и обвинение недобиткам и нынешним предателям настоящих героев.

Господин Луценко, вы там на полпути не останавливайтесь. Нет, я не про руки, я про фотоальбомы. Посмотрите другие, чем закончили те, схожестью с кем вы гордитесь, эсэсовцы из «Галичины», бандеровцы и прочие коллаборационисты. Фотоальбома, может, и нет пока, но в сети полным-полно фотографий и документальных кинолент. Может, не такое приятное зрелищу, но очень поучительное в плане будущих перспектив и суда. Хотя бы над организаторами убийств на Майдане. А также по другим обвинениям.