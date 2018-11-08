Генпрокурор США Сешнс уступил свой пост главе своего аппарата Мэттью Уитакеру

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс уходит в отставку, сообщил телеканал NBC по сведениям из заявления Сешнса, направленного им американскому президенту Дональду Трампу.

«Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему успехов!» - высказался Трамп в связи с отставкой Сешнса, отметив, что постоянная замена генпрокурору будет известна позднее.

Однако вскоре после этого президент США объявил в связи с уходом Джеффа Сешнса о назначении исполняющим обязанности генпрокурора Мэттью Уитакера. Ранее чиновник был главой аппарата Сешнса.

«Рады объявить, что Мэттью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет новым исполняющим обязанности генпрокурора США», - сообщается в публикации президента.

Ранее в июле 2017 года Сешнс сказал, что намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока в этом заинтересован американский президент Дональд Трамп.