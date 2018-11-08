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Генпрокурор США Сешнс уступил свой пост главе своего аппарата Мэттью Уитакеру

08 ноября 2018, 03:09  •  51 • Политика
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс уходит в отставку, сообщил телеканал NBC по сведениям из заявления Сешнса, направленного им американскому президенту Дональду Трампу.
«Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему успехов!» - высказался Трамп в связи с отставкой Сешнса, отметив, что постоянная замена генпрокурору будет известна позднее.
Однако вскоре после этого президент США объявил в связи с уходом Джеффа Сешнса о назначении исполняющим обязанности генпрокурора Мэттью Уитакера. Ранее чиновник был главой аппарата Сешнса.
«Рады объявить, что Мэттью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет новым исполняющим обязанности генпрокурора США», - сообщается в публикации президента.
Ранее в июле 2017 года Сешнс сказал, что намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока в этом заинтересован американский президент Дональд Трамп.

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