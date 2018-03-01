Генпрокурор США ответил Трампу на обвинения в опасной близости с "человеком Обамы"

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Ранее президент США Дональд Трамп назвал работу генпрокурора США Джеффа Сешнса "безобразной".

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на резкую критику со стороны президента Дональда Трампа. Напомним, что Дональд Трамп недавно обвинил своего генпрокурора в "безобразной работе" в том, что касается расследования так называемого "российского дела" и связанных с ним нарушений ФБР США.

В частности Трамп утверждает, что Сешнс переваливает ответственность по раследованию некоторых аспектов данного дела на другие ведомства и правоохранительные службы. Так, Трамп указывает на то, что в свое время ФБР установило слежку за его предвыборным штабом на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).

Сейчас — вместо того, чтобы расследовать правомочность действий ФБР самостоятельно — Сешнс пытается перепоручить это дело генеральному инспектору Минюста США. Тот же, считает Трамп, является "человеком Обамы".

"Почему Сешнс просит генерального инспектора расследовать масштабное злоупотребление нормами FISA? Это будет длиться вечность и уже поздно. Разве генинспектор - не человек Обамы? Почему не поручить это юристам? Безобразно!" — пишет Трамп в своем микро-блоке Twitter.

Отметим, что нынешний генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц действительно был назначен на свой пост в 2012 году президентом США Бараком Обамой.