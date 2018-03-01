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Генпрокурор США ответил Трампу на обвинения в опасной близости с "человеком Обамы"
01 марта 2018, 02:09 • 54 • Политика
Ранее президент США Дональд Трамп назвал работу генпрокурора США Джеффа Сешнса "безобразной".
Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на резкую критику со стороны президента Дональда Трампа. Напомним, что Дональд Трамп недавно обвинил своего генпрокурора в "безобразной работе" в том, что касается расследования так называемого "российского дела" и связанных с ним нарушений ФБР США.
В частности Трамп утверждает, что Сешнс переваливает ответственность по раследованию некоторых аспектов данного дела на другие ведомства и правоохранительные службы. Так, Трамп указывает на то, что в свое время ФБР установило слежку за его предвыборным штабом на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).
Сейчас — вместо того, чтобы расследовать правомочность действий ФБР самостоятельно — Сешнс пытается перепоручить это дело генеральному инспектору Минюста США. Тот же, считает Трамп, является "человеком Обамы".
Отметим, что нынешний генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц действительно был назначен на свой пост в 2012 году президентом США Бараком Обамой.
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