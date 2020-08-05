В США продолжают выпускать доклад о вмешательстве русских в выборы. Рассекреченная версия доклада вскоре будет доступна на сайте сената. Пока же утверждён пятый том расследования, сообщает "Голос Америки".

В предыдущих четырёх томах, которые опубликованы на сайте Комитета по разведке, русских обвиняют в атаке на американскую избирательную инфраструктуру и использование соцсетей для этого.

Напомним, что ранее генеральный прокурор США Уильям Барр публично заявил, что RussiaGate - это фальшивка. Речь идёт о "российском вмешательстве" в американские выборы, под предлогом которого США ввели санкции против России. Реакцию на это откровение предсказать нетрудно. Продемократические СМИ разразились статьями, в которых генерального прокурора США называют попеременно то трусом, то лжецом.

Ситуацию обостряет тот факт, что Уильям Барр вскоре должен давать показания по российскому вмешательству. Демократы уже грозятся затопить его обвинениями в разгоне митингов чернокожих активистов, если он не изменит свою позицию.

"Пятый том! Создатели мексиканских сериалов рыдают от зависти. Так мастерски растянуть ничего - это надо уметь", - иронично прокомментировали в Twitter "Радио Стыдоба".