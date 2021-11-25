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Генпрокурор пристыдил Рашкина за ложь о лосе: "Это без преувеличения позор"

25 ноября 2021, 15:50  •  63 • Политика
Генпрокурор России Игорь Краснов пристыдил депутата Валерия Рашкина за ложь о ситуации с незаконной охотой на лося. "Этот без преувеличения позор стал общеизвестным", - отметил он.
Руководитель ведомства отметил, что Рашкин фактически дважды публично признал свою вину, но тем не менее продолжает отрицать причастность к браконьерству в надежде избежать наказания.
Благодаря СМИ этот без преувеличения позор стал общеизвестным... Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица подрывает авторитет власти,
- отметил Краснов, выступая в Госдуме.
Генпрокурор призвал Рашкина вести себя по-мужски и начать нести ответственность за свои действия вместо того, чтобы пытаться выставить себя жертвой обстоятельств.
Ранее Рашкин частично признал свою вину. Он заявил, что считает себя морально виноватым в незаконной охоте на лося. Депутат сказал, что поверил знакомым, которые заверили его в наличии разрешения на охоту.
До этого он категорически отрицал вину, утверждая, что случайно нашёл труп лося на дороге и погрузил его в багажник машины, чтобы доставить в полицию. С этой тушей он и был задержан. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, так как охота на лося в это время и в этом месте была запрещена.

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