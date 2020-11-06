Генпрокурор Невады не увидел нарушений на выборах: Все иски штаба Трампа отклонены

Генеральный прокурор штата Невада и демократ Аарон Форд объявил о том, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях. По его мнению, все заявления штаба Дональда Трампа о махинациях с голосованием являются "мусором".

Ранее власти этого штата объявили о том, что будут принимать голоса по почте аж до 10 ноября. Чтобы учесть волеизъявление каждого жителя Невады. При этом, по странному стечению обстоятельств, подавляющее большинство "почтовых голосов" идёт в поддержку кандидата от демократов Джо Байдена.

Напомним, что в этом году жители США впервые могут отдать голос на выборах президента не только на избирательном участке, но и по почте. Новый способ голосования был придуман в связи с пандемией COVID-19. Однако в штабе Трампа считают, что "почтовое голосование" открывает большой простор для манипуляций с результатами выборов.