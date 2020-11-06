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Генпрокурор Невады не увидел нарушений на выборах: Все иски штаба Трампа отклонены
06 ноября 2020, 21:20 • 77 • Политика
Власти Невады не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах, заявил генпрокурор штата и демократ Аарон Форд.
Генеральный прокурор штата Невада и демократ Аарон Форд объявил о том, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях. По его мнению, все заявления штаба Дональда Трампа о махинациях с голосованием являются "мусором".
Ранее власти этого штата объявили о том, что будут принимать голоса по почте аж до 10 ноября. Чтобы учесть волеизъявление каждого жителя Невады. При этом, по странному стечению обстоятельств, подавляющее большинство "почтовых голосов" идёт в поддержку кандидата от демократов Джо Байдена.
Напомним, что в этом году жители США впервые могут отдать голос на выборах президента не только на избирательном участке, но и по почте. Новый способ голосования был придуман в связи с пандемией COVID-19. Однако в штабе Трампа считают, что "почтовое голосование" открывает большой простор для манипуляций с результатами выборов.
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