Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
Главная / Политика

Генпрокурор Невады не увидел нарушений на выборах: Все иски штаба Трампа отклонены

06 ноября 2020, 21:20  •  77 • Политика
Власти Невады не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях на выборах, заявил генпрокурор штата и демократ Аарон Форд.
Генеральный прокурор штата Невада и демократ Аарон Форд объявил о том, что власти не заметили никаких свидетельств, говорящих о фальсификациях. По его мнению, все заявления штаба Дональда Трампа о махинациях с голосованием являются "мусором".
Ранее власти этого штата объявили о том, что будут принимать голоса по почте аж до 10 ноября. Чтобы учесть волеизъявление каждого жителя Невады. При этом, по странному стечению обстоятельств, подавляющее большинство "почтовых голосов" идёт в поддержку кандидата от демократов Джо Байдена.
Напомним, что в этом году жители США впервые могут отдать голос на выборах президента не только на избирательном участке, но и по почте. Новый способ голосования был придуман в связи с пандемией COVID-19. Однако в штабе Трампа считают, что "почтовое голосование" открывает большой простор для манипуляций с результатами выборов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
06 ноября 2020, 15:50
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
06 ноября 2020, 05:45
Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
06 ноября 2020, 10:20
Лондон поставят перед ответом за дело Скрипалей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
03 ноября 2020, 18:55
"Умер мэр Геннадий Кернес": Интригу после инсульта от COVID-19 раскрыли в Харькове
04 ноября 2020, 03:10
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
01 ноября 2020, 08:15
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.