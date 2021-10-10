Генпрокурор Молдавии: «Идёт процесс захвата госучреждений»

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Кишинёвский суд вынес поздно вечером в пятницу решение о домашнем аресте генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло сроком на 30 дней. Судебное решение длилось весь день. Свидетели уверяют, что генпрокурора всё это время держали в подвальном помещении, чтобы он не слышал шума протестов под стенами суда.

Решение суда зачитал прокурор Виктор Фуртунэ, который требовал ареста на 30 дней с помещением в следственный изолятор.

Напомним, генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло был отстранён от должности Высшим советом прокуроров на основании обвинений по четырём статьям Уголовного кодекса во вторник, после чего, поздно вечером, его задержали на 72 часа.

Во время задержания Стояногло заявил журналистам, что его арест – это «месть Майи Санду», которая тут же поспешила опровергнуть его заявление, заверив, что она никогда не вмешивалась в работу прокуроров.

«Я не согласен с таким решением, так как я невиновен. Я не признаю свою вину ни по одному из выдвинутых обвинений. Прокуроры не представили ни единого доказательства моей вины, кроме скриншотов с новостных сайтов и вырезок из газет. У них была одна цель – отстранить меня от должности. Идёт процесс захвата госучреждений»,

– заявил Стояногло журналистам после окончания суда.

Завели уголовное дело и против отстранённого заместителя генпрокурора Руслана Попова, а в пятницу в молдавских СМИ появилась информация о его аресте. Исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу отказался отвечать на вопросы журналистов, сообщает NewsMaker.

Дело в том, что после ареста Стояногло его заместители Руслан Попов и Юрий Перевозник не только успели передать в Высший совет прокуроров пакет документов, подтверждающих невиновность генпрокурора, но и выступили на пресс-конференции, на которой доказали, что арест Стояногло является незаконным, все документы фальсифицированы.

Глава Партии социалистов Игорь Додон не сомневается в том, что за всем этим стоит президент Майя Санду.

«Санду уже контролирует все государственные учреждения. Теперь она хочет взять под свой контроль Генеральную прокуратуру, чтобы расправиться с политическими оппонентами. Это и есть государственный переворот и узурпация власти со стороны президента»,

– прокомментировал события в Молдавии экс-президент.

Даже в Бухаресте намекнули, что вся эта история с арестом генпрокурора не добавит популярности Санду.

«То, что происходит в Молдове, никак не помогает правительству и президенту Майе Санду. Не совсем понятно, зачем обязательно нужен был арест, возможно, некоторые учреждения переборщили с этим. Есть опасения, что Майя Санду и правительство могут стать жертвой непродуманной ситуации»,

– осторожно намекнул политический комментатор из Бухареста Сорин Ионицэ.

И действительно, страна готова к протестам, о которых говорят не только в оппозиции, но даже бывшие соратники Санду, например Андрей Нэстасе уже пообещал вывести своих людей на улицы.

Между тем не прошло ещё и ста дней работы нового, полностью прозападного правительства, в которое вошли только сторонники Майи Санду, по её словам – «хорошие люди». Почему-то никто не объяснил президенту, что «хорошие люди» и профессионалы – это не синонимы.