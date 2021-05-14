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Генпрокурор Чехии, допустивший закрытие дела во Врбетице, уйдёт в отставку

14 мая 2021, 20:05  •  94 • В мире
Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил о намерении уйти в отставку с 30 июня. Ранее он сообщал, что дело о взрывах во Врбетице может быть закрыто, если не будут найдены подозреваемые.
В Чехии покидает свой пост генпрокурор Павел Земан. Ожидается, что он уйдёт в отставку с 30 июня. По словам вице-премьера Карела Гавличека, информацию о намерении генпрокурора покинуть свой пост в кабмине приняли к сведению без обсуждения.
Земан возглавлял ведомство на протяжении последних 10 лет. В СМИ появилась информация, что на отставке генпрокурора настаивают из Минюста в связи с его заявлениями по "делу о Врбетице".
Напомним, ранее Земан заявлял, что дело о взрывах во Врбетице, в которых Прага обвиняет Москву, может быть закрыто, если не будут найдены подозреваемые. При этом тогда прокурор подчёркивал, что следствие рассматривает лишь одну версию произошедшего - причастность спецслужб России.
После громких обвинений Чехии и Прага, и Москва выслали дипломатов на взаимной основе.

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