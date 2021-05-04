Генпрокурор Чехии допустил остановку расследования по Врбетице

Генпрокурор Чехии Павел Земан допустил остановку расследования взрывов на военном складе во Врбетице.

По его словам, дело может быть закрыто, если не будут найдены подозреваемые. При этом прокурор в очередной раз заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию произошедшего - причастность спецслужб России.

Существует только одна версия расследования. Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых, - рассказал гособвинитель журналистам.

Напомним, что ранее Павел Земан заявил, что "русские агенты" устроили взрыв на частном складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году, чтобы не допустить поставок оружия в Грузию и на Украину. Примечательно, что болгарский торговец оружием, которому принадлежали взорванные боеприпасы, опроверг сообщение прокуратуры о том, что его товар предназначался для отправки в другие страны. Раскрученный Прагой "шпионский скандал", который не был подкреплён ни одним доказательством, закончился тем, что Чехия выслала из страны 18 русских дипломатов. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что есть и другая версия инцидента во Врбетице. Аналогичное заявление сделала глава Минюста страны. За это оба политика подверглись жёсткой критике со стороны премьер-министра и первого вице-премьера.



