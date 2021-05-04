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Генпрокурор Чехии допустил остановку расследования по Врбетице

04 мая 2021, 22:35  •  42 • Политика
Генпрокурор Чехии Павел Земан допустил остановку расследования взрывов на военном складе во Врбетице.
По его словам, дело может быть закрыто, если не будут найдены подозреваемые. При этом прокурор в очередной раз заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию произошедшего - причастность спецслужб России.
Существует только одна версия расследования. Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых, - рассказал гособвинитель журналистам.
Напомним, что ранее Павел Земан заявил, что "русские агенты" устроили взрыв на частном складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году, чтобы не допустить поставок оружия в Грузию и на Украину. Примечательно, что болгарский торговец оружием, которому принадлежали взорванные боеприпасы, опроверг сообщение прокуратуры о том, что его товар предназначался для отправки в другие страны. Раскрученный Прагой "шпионский скандал", который не был подкреплён ни одним доказательством, закончился тем, что Чехия выслала из страны 18 русских дипломатов. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что есть и другая версия инцидента во Врбетице. Аналогичное заявление сделала глава Минюста страны. За это оба политика подверглись жёсткой критике со стороны премьер-министра и первого вице-премьера.

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