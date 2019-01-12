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Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"

12 января 2019, 23:09  •  182 • Политика
Пользователи соцсетей устроили своеобразный флешмоб и буквально завалили Генпрокуратуру жалобами на поэта и известного либерала Дмитрия Быкова из-за его выступления по поводу "Гитлера-освободителя" и других оправданий нацизма.
Пользователи соцсетей устроили своеобразный флешмоб, завалив онлайн-приемную жалобами с требованием привлечь поэта Дмитрия Быкова к ответственности за оправдание нацизма и экстремизм.
Текст обращения сформулировал блогер и публицист Сергей Колясников. Он предложил неравнодушным гражданам обратить внимание Генпрокуратуры на выступление Быкова на Дилетантских чтениях в Санкт-Петербурге в конце декабря.
Из видеозаписи речи поэта следует, что он собирается издать биографию генерала Власова, которого считает "единственным настоящим патриотом", поскольку "сегодня быть патриотом — значит быть русофобом".
Кроме того, Быков заявил о "свободной России, освобожденной гитлеровцами", и высказал мнение, что Гитлер в России так или иначе добился бы популярности.
"Отдельно отмечу, что Дмитрий Быков преподаёт в московских средних школах «Золотое сечение» и «Интеллектуал» литературу и историю советской литературы и является профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО(У) МИД России, также сотрудничает с МПГУ, тем самым имеет влияние на молодежь, что считаю неприемлемым в свете вышеозвученного", - говорится в проекте обращения.
На шаблон документа, составленный Колясниковым, обратили внимание пользователи ЖЖ и твиттера.
Я от себя еще дописала фразу Быкова о том, что "Иисус - игиловец".
Всем, кому это небезразлично, предлагаю сделать то же самое.
— Bеrеndeyа_0017 (@Berendeya_1505) 11 января 2019 г.

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