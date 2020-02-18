Генпрокуратуру России ждёт реформа с сокращениями - СМИ

Генпрокуратуру России ждёт реформа. Об этом Ura.ru заявил информированный источник.

Согласно предварительным данным, речь идёт о массовых сокращениях, которые затронут транспортные подразделения ведомства. Последним предстоит доказать свою эффективность и целесообразность сохранения.

"В случае упразднения подразделения его функции будут переданы надзорным органам на местах", - передаёт инсайдер.

Всю информацию подразделения должны предоставить до июля 2020 года. При этом от должности уже освобождён начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры РФ Игорь Бабаев.