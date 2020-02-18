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Генпрокуратуру России ждёт реформа с сокращениями - СМИ

18 февраля 2020, 00:09  •  40 • Политика
Как сообщают СМИ, Генпрокуратуру России ждёт реформа, которая будет включать в себя сокращения сотрудников.
Генпрокуратуру России ждёт реформа. Об этом Ura.ru заявил информированный источник.
Согласно предварительным данным, речь идёт о массовых сокращениях, которые затронут транспортные подразделения ведомства. Последним предстоит доказать свою эффективность и целесообразность сохранения.
"В случае упразднения подразделения его функции будут переданы надзорным органам на местах", - передаёт инсайдер.
Всю информацию подразделения должны предоставить до июля 2020 года. При этом от должности уже освобождён начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры РФ Игорь Бабаев.

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