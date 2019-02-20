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Генпрокуратура: За год затянуто расследование 300 тысяч уголовных дел

20 февраля 2019, 21:54  •  4 • В России

Генпрокуратура РФ готовит предложения, которые позволят не затягивать сроки следствия.

«Поручение президента будет выполнено в кратчайшие сроки. Уже сейчас можно сказать, что это [затягивание сроков следствия] - одна из главных болевых точек правоохранительной системы», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он отметил, что в 2018 году из почти 2 миллионов зарегистрированных уголовных дел 300 тысяч были рассмотрены с превышением установленных законов сроков.

«По более чем 7 тысячам уголовных дел срок расследования превысил один год. Есть и такие уголовные дела, срок расследования по которым превысил три года, и их более сотни», - отметил Куренной.

Владимир Путин в своем Послании заявил, что при расследовании экономических дел нужно жестко ограничивать поводы «раз за разом продлевать сроки под стражей».

«При расследовании экономических дел нужно ограничить поводы для продления ареста. Это порой происходит безосновательно. Человек сидит за решеткой, его в течение нескольких месяцев не вызывают на допрос. Прокурор спрашивает: почему? Следователь в отпуске. Вот такого точно не должно быть. Нужно с этим разобраться. Прошу Верховный суд и Генеральную прокуратуру проанализировать эти проблемы и представить предложения», — привел типичную ситуацию Путин и отметил, что «сегодня подобное происходит без веских оснований».

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