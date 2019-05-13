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Генпрокуратура взялась за Порошенко из-за отобранного у Коломойского Приватбанка

13 мая 2019, 12:54  •  39 • Политика
Генпрокуратура Украины сообщила о начале предварительного расследования в отношении Петра Порошенко и его ближайших сподвижников. Разбирательство начато из-за давления на судей при национализации отобранного у олигарха Игоря Коломойского Приватбанка.
Спустя неделю после того, как Киевский суд признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор его купли-продажи, Генпрокуратура Украины объявила о начале досудебного расследования. Предполагается, что уходящий президент Украины Пётр Порошенко и его ближайшие сподвижники из СНБО оказывали давление на судей, чтобы отобрать банк у олигарха Игоря Коломойского.
Сайт "Украина.ру" отмечает, что с просьбой о возбуждении дела в Генпрокуратуру обратились судьи Окружного административного суда Киева. Они настаивают на привлечении к ответственности за вмешательство в деятельность судебных органов главы государства, министра юстиции и руководителя Нацбанка.
Пока решение суда о неправомерности национализации Приватбанка, принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому, не вступило в силу. Минфин Украины и Нацбанк собираются обжаловать это решение и настаивают на том, что возвращение финансовой структуры бывшим владельцам невозможно из-за угрозы дефолта.
Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году по предложению Нацбанка. В его докапитализацию было вложено 5,7 млрд долларов.

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