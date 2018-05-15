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Генпрокуратура в Киеве подозревает сотрудников РИА Новости Украина в госизмене

15 мая 2018, 15:39  •  67 • Украина
Украинская Генпрокуратура подозревает сотрудников РИА Новости Украина в государственной измене. Об этом заявил глава ведомства Юрий Луценко.
 
РИА Новости
 

«Следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структуры (РИА Новости Украина. — RT), участия граждан Украины, которые одновременно получили гражданство России, в этой дезинформационной войне», — написал он в Facebook.

Он отметил, что действия данных лиц «подпадают под признаки статьи 111 УК — «Государственная измена».

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. 

В российском МИД, комментируя ситуацию, отметили, что действия украинской стороны в отношении агентства являются произволом.

Подробнее — в материале RT.

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