Генпрокуратура Украины приостановила дело Саакашвили и обратилась за помощью к Нидерландам

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КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Расследование дела против лидера украинской партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на время приостановлено. Об этом говорится в постановлении Генпрокуратуры, которое распространила в понедельник пресс-служба партии.

"Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - говорится в постановлении ГПУ.

В свою очередь адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что решением остановить уголовное производство Генпрокуратура признала необоснованность обвинений в адрес Саакашвили.

"В действиях Генпрокуратуры также усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины, вопреки законодательству, и затем просят о международном сотрудничестве, но, чтобы не потерять авторитет в обществе, дело решили "заморозить" на неопределенное время", - отметил Чернолуцкий.

Адвокат заверил, что защита Саакашвили будет обжаловать действия Генпрокуратуры и требовать не приостановки, а "закрытия надуманной уголовного дела".

Саакашвили обвиняют в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в получении якобы из России денег на финансирование акций протеста с целью свержения власти на Украине. 12 февраля экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до февраля 2021 года. Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где оформил удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.