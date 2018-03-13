Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пекин не ищет аплодисментов на Западе
«Московскому патриархату тут не место»: как на Украине происходит церковный пере...
Европа не скачет
Фёдор Гиренок. Как сохранить себя в современном мире
Главная / Украина

Генпрокуратура Украины приостановила дело Саакашвили и обратилась за помощью к Нидерландам

13 марта 2018, 01:24  •  40 • Украина

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Расследование дела против лидера украинской партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на время приостановлено. Об этом говорится в постановлении Генпрокуратуры, которое распространила в понедельник пресс-служба партии.

"Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - говорится в постановлении ГПУ.

В свою очередь адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что решением остановить уголовное производство Генпрокуратура признала необоснованность обвинений в адрес Саакашвили.

"В действиях Генпрокуратуры также усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины, вопреки законодательству, и затем просят о международном сотрудничестве, но, чтобы не потерять авторитет в обществе, дело решили "заморозить" на неопределенное время", - отметил Чернолуцкий.

Адвокат заверил, что защита Саакашвили будет обжаловать действия Генпрокуратуры и требовать не приостановки, а "закрытия надуманной уголовного дела".

Саакашвили обвиняют в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в получении якобы из России денег на финансирование акций протеста с целью свержения власти на Украине. 12 февраля экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до февраля 2021 года. Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где оформил удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

40
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 01:24
Генпрокуратура Украины приостановила дело Саакашвили и обратилась за помощью к Нидерландам
11 марта 2018, 16:54
Могерини: Украина должна удвоить усилия по борьбе с коррупцией
12 марта 2018, 22:09
СМИ: Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на $200 млн за полеты в Крым

Загрузка...
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
12 марта 2018, 20:39
«Вслед за старшим братом»: как в России отреагировали на продление санкций Евросоюзом
10 марта 2018, 23:24
Лавров в Эфиопии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
13 марта 2018, 00:09
Госдеп США признал бессмысленность блокировки "Северного потока - 2"
13 марта 2018, 00:09
Покушения и трагедии: Путин рассказал о начале своего президентства (РАКЕТА.News)
13 марта 2018, 00:09
"Мы врем больше": Российский политолог цинично защищал Великобританию в дел...
13 марта 2018, 00:09
США об отравлении Скрипаля: Это беспредел и дискриминация
13 марта 2018, 00:09
Отрицаешь вину России - в тюрьму: Британские СМИ узнали о скандальном законопроекте
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 марта 2018, 15:24
Генерал Дж. Вотел: Русские ЗРК очень нервируют наших летчиков
06 марта 2018, 08:54
Конец эры американских ультиматумов. ЕС и Россия объединились против США
07 марта 2018, 17:24
Стало известно, ради чего Собчак так отчаянно рвется в Крым
07 марта 2018, 17:24
Американский эсминец протестировал на России новую систему РЭБ
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
11 марта 2018, 09:09
Итоги недели. Грядёт европейская весна
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.