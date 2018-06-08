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Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении депутата Рады по статье о госизмене
08 июня 2018, 18:09 • 77 • Украина
Генеральная прокуратура Украины открыла дело в отношении депутата Верховной рады Евгения Мураева по статьям о госизмене и заведомо ложном сообщении о совершённом преступлении.
© Frank May globallookpress.com
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
«Генеральной прокуратурой Украины 08.06.2018 в ЕРДР внесены сведения о совершении народным депутатом Украины Е. Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 УК Украины», — указала Сарган.
Уточняется, что основанием для регистрации производства стало заявление с трибуны украинского парламента депутата Сергея Пашинского о неправомерных действиях Мураева.
Ранее Пашинский призвал СБУ возбудить дело против Мураева из-за его высказывания о деле режиссёра Олега Сенцова.
Позднее Мураев прокомментировал заявление Пашинского.
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