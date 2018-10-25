|
Генпрокуратура Украины направила в суд дело против Жириновского
25 октября 2018, 17:09 • 69 • Украина
Генпрокуратура Украины направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении председателей комитетов Госдумы России, в частности Владимира Жириновского.
© State Duma Press Service globallookpress.com
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Андрея Лысенко.
«Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы России, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них — Жириновский», — рассказал он.
Лысенко рассказал, что Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.
В конце сентября СБУ вызвала Жириновского на допрос. Шевченковский районный суд Киева тогда же разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы.
Подпишитесь на нас
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 октября 2018, 01:39
|
24 октября 2018, 16:54
|
25 октября 2018, 04:24
|
21 октября 2018, 22:24
|
20 октября 2018, 22:24
|
21 октября 2018, 19:09
|
24 октября 2018, 12:09