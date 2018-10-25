Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Генштабе ВСУ обсудили возможные сценарии в случае обострения ситуации в Донбас...
Национальная политика РФ: удастся ли исправить ошибки СССР? Вечер с Соловьевым о...
Как американцы учат математику (Познавательное ТВ, Айрат Димиев)
Европарламент хочет наградить террориста Олега Сенцова. Церемония назначена на д...
Главная / Украина

Генпрокуратура Украины направила в суд дело против Жириновского

25 октября 2018, 17:09  •  69 • Украина
Генпрокуратура Украины направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении председателей комитетов Госдумы России, в частности Владимира Жириновского.
 
© State Duma Press Service globallookpress.com
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Андрея Лысенко.

«Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы России, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них — Жириновский», — рассказал он.

Лысенко рассказал, что Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

В конце сентября СБУ вызвала Жириновского на допрос. Шевченковский районный суд Киева тогда же разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

69
Источник
Похожие новости
25 октября 2018, 10:39
Лукашенко и Порошенко проведут встречу 26 октября
25 октября 2018, 00:54
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением тарифов на газ на Украине
25 октября 2018, 17:09
Глава МИД Австрии заявила об отсутствии прогресса по Минским соглашениям

25 октября 2018, 17:09
МИД России прокомментировал резолюцию Европарламента по Азовскому морю
25 октября 2018, 17:09
Украина обратилась в МУС из-за призыва крымчан в армию России
25 октября 2018, 13:54
На Украине неизвестные обклеили портретами Сталина храм УПЦ МП
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неми...
25 октября 2018, 01:09
Редкие дельфины приплыли к самому длинному в мире мосту после критики экологов – виде...
25 октября 2018, 04:24
«Все разговоры о титульной нации заканчиваются концлагерями»: Экс-министр предостерег...
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
25 октября 2018, 04:24
Журналистка «Эха Москвы» призвала США не помогать Путину (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 октября 2018, 01:39
Мощный комплекс ВСУ: чем «Ольха» превосходит «Смерч»
24 октября 2018, 16:54
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
21 октября 2018, 22:24
Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
20 октября 2018, 22:24
"А все остальные cдoxнyт". Цитата
21 октября 2018, 19:09
США уничтожают города и села под носом у российской армии
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.