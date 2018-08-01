Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела Савченко

Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В начале июня Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала результаты первой проверки Савченко на полиграфе. По данным ведомства, допрос подтвердил её участие в подготовке госпереворота.