|
Генпрокуратура России ответила международным следователям по делу MH17 на все запросы
21 января 2019, 16:24 • 155 • Украина
Генеральная прокуратура России ответила на все девять запросов, поступивших от международных следователей по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на Украине в 2014 году.
© Андрей Стенин РИА Новости
Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.
«Подчеркну: прокуратура России ответила на все поступившие в её адрес девять запросов, направив международному следствию внушительный объём важнейших данных», — сказал он.
По его словам, несмотря на отказ включить Россию в состав совместной следственной группы, все эти годы Москва «всё равно активно взаимодействовала с Нидерландами по линии национальных прокуратур и на протяжении всех четырёх лет предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17».
Ранее Винниченко заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.
В сентябре сообщалось, что Генпрокуратура России передала Нидерландам новые данные о расследовании крушения малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
155
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2019, 00:39
|
16 января 2019, 11:24
|
16 января 2019, 11:39
|
16 января 2019, 16:24
|
19 января 2019, 14:39
|
16 января 2019, 11:39
|
16 января 2019, 05:09