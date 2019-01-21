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Генпрокуратура России ответила международным следователям по делу MH17 на все запросы

21 января 2019, 16:24  •  155 • Украина
Генеральная прокуратура России ответила на все девять запросов, поступивших от международных следователей по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на Украине в 2014 году.
 
© Андрей Стенин РИА Новости
 

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.

«Подчеркну: прокуратура России ответила на все поступившие в её адрес девять запросов, направив международному следствию внушительный объём важнейших данных», — сказал он.

По его словам, несмотря на отказ включить Россию в состав совместной следственной группы, все эти годы Москва «всё равно активно взаимодействовала с Нидерландами по линии национальных прокуратур и на протяжении всех четырёх лет предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17».

Ранее Винниченко заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.

В сентябре сообщалось, что Генпрокуратура России передала Нидерландам новые данные о расследовании крушения малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

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