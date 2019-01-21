Генпрокуратура России ответила международным следователям по делу MH17 на все запросы

Генеральная прокуратура России ответила на все девять запросов, поступивших от международных следователей по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на Украине в 2014 году.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.

«Подчеркну: прокуратура России ответила на все поступившие в её адрес девять запросов, направив международному следствию внушительный объём важнейших данных», — сказал он.

По его словам, несмотря на отказ включить Россию в состав совместной следственной группы, все эти годы Москва «всё равно активно взаимодействовала с Нидерландами по линии национальных прокуратур и на протяжении всех четырёх лет предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17».

Ранее Винниченко заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.

В сентябре сообщалось, что Генпрокуратура России передала Нидерландам новые данные о расследовании крушения малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.