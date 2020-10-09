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Генпрокуратура по решению суда возбудила уголовное дело против Турчинова
09 октября 2020, 19:20 • 145 • Украина
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывшего и.о. президента Александра Турчинова.
Об этом сообщил народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь», экс-заместитель Генпрокурора страны Ренат Кузьмин в Facebook.
«Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, отказавшегося выполнять Минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе», - говорится в сообщении политика.
«О результатах расследования и принятом решении обязательно проинформирую дополнительно», - добавил он.
Кузьмин также приложил скрины документов в подтверждение своим словам:
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