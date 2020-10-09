Генпрокуратура по решению суда возбудила уголовное дело против Турчинова





Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывшего и.о. президента Александра Турчинова.Об этом сообщил народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь», экс-заместитель Генпрокурора страны Ренат Кузьмин в Facebook.«Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, отказавшегося выполнять Минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе», - говорится в сообщении политика.«О результатах расследования и принятом решении обязательно проинформирую дополнительно», - добавил он.Кузьмин также приложил скрины документов в подтверждение своим словам: