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Генпрокуратура ответила на отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в РФ

15 февраля 2020, 19:39  •  79 • Политика
Отказавшись судить подозреваемых по делу MH17 в России, Нидерланды уклонились от всестороннего расследования. Об этом заявили в российской Генпрокуратуре в субботу, 15 февраля.
«Полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных, вне зависимости от их гражданской принадлежности», — цитирует сообщение ТАСС.
13 февраля было опубликовано письмо министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту, в котором говорится, что Нидерланды отказались от предложения России провести на территории РФ судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17. По его словам, предложение получено в октябре 2019 года. Речь шла о передаче в РФ дела в отношении трех российских подозреваемых.
В ответ на это в Москву был отправлен вопрос о готовности изучить возможность исполнения решения суда Нидерландов на территории России, при этом от передачи дела Грапперхаус отказался.
3 февраля четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение.
12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.
Инцидент расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.
Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

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