Генпрокуратура: доказательств причастности россиян к крушению MH17 не представлено

Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко в интервью РИА Новости заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.

«Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же как и слышали опровержения этой информации — и самими, так сказать, «обвиняемыми», и другими журналистами. Важно одно — на сегодняшний день не представлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан России к трагедии Boeing», — сказал Винниченко.

По его словам, в этой связи нет никаких оснований для допроса кого-либо из российских граждан по данному делу.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, которой был сбит в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.