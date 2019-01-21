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Генпрокуратура: доказательств причастности россиян к крушению MH17 не представлено
21 января 2019, 13:09 • 20 • Украина
Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко в интервью РИА Новости заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.
© Андрей Стенин РИА Новости
«Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же как и слышали опровержения этой информации — и самими, так сказать, «обвиняемыми», и другими журналистами. Важно одно — на сегодняшний день не представлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан России к трагедии Boeing», — сказал Винниченко.
По его словам, в этой связи нет никаких оснований для допроса кого-либо из российских граждан по данному делу.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракета, которой был сбит в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
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