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Генпрокуратура: Дело Скрипаля раскрутили по сценарию с Литвиненко

09 апреля 2018, 16:54  •  25 • В России

"КП" приводит самые важные фрагменты из выступления официальных представителей прокуратуры.

ТЕРЕЗА МЭЙ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЫДАВАТЬ БЕГЛЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

«За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей… На сегодняшний день из направленных 83 запросов отказано в выдаче в отношении 60 лиц. В отношении 55 лиц из этих 60 отказано в выдаче в связи с предоставлением статуса беженца или убежища (из-за) уголовного преследования, признанного политически мотивированным. <…> Максимальное число отказов выдачи этой категории лиц мы получили в период с 2010 года по 2016 год, когда министром внутренних дел Великобритании была госпожа Мэй».

ТЕРЛЮКА СКЛОНЯЛИ ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ МОСКВЫ

«С мая по сентябрь 2006 года Березовский, Литвиненко и Александр Гольдфарб — вице-президент зарегистрированного в США международного фонда гражданских свобод, который финансировался Березовским, эти три лица, а также их британские адвокаты в течение длительного времени пытались склонить Терлюка (свидетель по делу о смерти Березовского, - ред.) с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с заведомо ложным заявлениям о его принадлежности к российским спецслужбам и о якобы участии Терелюка в подготовке убийства Березовского. <…> Живущий в Британии Терлюк заявил, что после истории со Скрипалем и (Николаем) Глушковым обеспокоен за свою жизнь».

В марте 2013 года тело Бориса Березовского было обнаружено в ванной имения «Титнесс Парк», принадлежавшего его бывшей супруге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БРИТАНИЯ НЕ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ОЛИГАРХ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ

«Как только господин Березовский собрался, как следует из прессы и из его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем на сегодня, — факт смерти Березовского. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, чтобы не разглашал те закрытые вещи, информацию, которой он обладал, это, я думаю, очевидно, в первую очередь — британским властям».

ДЕЛО СКРИПАЛЯ РАСКРУТИЛИ ПО СЦЕНАРИЮ С ЛИТВИНЕНКО

«Антироссийская кампания… в направлении бывшего офицера Скрипаля и его дочери разворачивалась британскими властями по сценарию, аналогичному тому, который уже использовался в бездоказательных обвинениях в адрес России по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне в 2003 году и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года».

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ПОЛОНИЙ, КОТОРЫМ ОТРАВИЛИ ЛИТВИНЕНКО, НАШЛИ В ОФИСЕ БЕРЕЗОВСКОГО

«Согласно постановлению прокуратуры Гамбурга от 6 ноября 2009 года, оценка всех собранных прокуратурой Гамбурга доказательств, в том числе, полученных и из Великобритании, в частности, данных об установленных британскими органами следствия местах заражения полонием 210, указывает на то, что полоний находился в Лондоне еще до прибытия туда Лугового и Ковтуна 1 ноября 2006 года. <...> Считаем и имеем для этого все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский. А факт обнаружения радиоактивных следов в его офисе лишний раз это подтверждает».

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