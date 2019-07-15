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Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией
15 июля 2019, 15:24 • 36 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.
РИА Новости
«Сегодня я был на допросе именно в СБУ», — сказал Голованов в эфире телеканала, уточнив, что получил повестку также от Генпрокуратуры.
По его словам, он давал подписку о неразглашении, поэтому не может рассказать подробности.
Голованов назвал происходящее давлением на свободу слова и отметил, что ситуация используется политическими силами для того, чтобы выиграть баллы перед выборами.
Ранее NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал.
7 июля стало известно, что NEWSONE и «Россия 1» намерены провести телемост. Однако на следующий день украинский канал был вынужден отменить мероприятие из-за угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.
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