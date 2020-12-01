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Геноцид норок спровоцировал панику: Спасали людей от COVID и поставили всех под угрозу

01 декабря 2020, 02:30  •  34 • В мире
В Дании геноцид норок спровоцировал панику. Власти посчитали, что уничтожением зверьков они спасут людей от мутировавшей версии COVID-19, а по факту поставили всех под угрозу. И последствия принятого решения могут оказаться долгосрочными.
В Дании умертвили 17 миллионов норок. В местах захоронения замечено, что их тела стали подниматься на поверхность: зверьков закопали недостаточно глубоко. Как пишет Daily Mail, разлагающиеся останки заполнились газом, который вытеснил их на поверхность.
Геноцид норок спровоцировал панику. Датчане задают неудобные вопросы о "братских могилах" для зверьков. Местные власти молчат.
"Это большой вопрос к чиновникам. Это неразумно, если мы загрязняем воду. Нам говорят, что это безопасно, но как насчёт следующих 2-3-5 лет?" - интересуется житель Дании.
Напомним, что животных убивали, когда на одной из ферм была обнаружена мутировавшая версия нового коронавируса. Сама по себе ситуация с массовым убийством норок стала скандальной не только в Дании, но и в мире. Дело в том, что сначала геноцид зверьков оправдали на правительственном уровне, а после массового убийства норок чиновники признали: от умерщвления можно было отказаться. Датчане после этого заявления устроили массовый протест.
Во Франции решили повторить датский забой норок и уже перекрыли путь к одной из норковых ферм. Местные жители в ужасе, говорят, что в стране и так полно проблем, которые нужно оперативно решать, и это точно не вопрос массового убийства несчастных зверьков.

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