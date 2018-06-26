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Геннадий Зюганов: Выпью чарку медовухи, попишу доклад для пленума ЦК

26 июня 2018, 13:54  •  58 • В России

- Геннадий Андреевич, это Гамов Александр вас с днем рождения поздравляет.

- Привет, Саша. Спасибо.

- Я первый звоню?

- Нет. Дальний Восток звонил уже, Сибирь. Но все равно ты первый из двадцатки.

- А вы уже начали отмечать?

- Я как-то мать спрашиваю: почему я в этот день просыпаюсь такую рань? Я вообще встаю в районе пяти.

- Как Онищенко.

- Ну, насчет Онищенко не знаю. А в этот день я просыпаюсь в половине пятого. И вдруг мать говорит: ты в эту минуту родился. Я сегодня вдруг просыпаюсь в это время. Поэтомуя уже сижу с докладом, у меня пленум, семинар в пятницу-субботу. Стараюсь... Жду от Гамова звоночка.

- Понял. А каких подарков вы ждете?

- Да подарок – главный бы был подарок, от правительства, чтобы они сняли этот закон о пенсиях, просто позорный. От мировой политики – чтобы успокоились. Все равно хозяина одного планеты не будет. Мы выживем в этой истории. От друзей – чтобы они сегодня пришли, собираемся по чарке, как положено. Ну, а мои коллеги и друзья вчера программу подготовили, к выборам наметили. Сегодня можно отдыхать и гулять.

- А по чарке медовухи вы обычно, да же?

- По-разному. Тут у каждого свои вкусы. Но медовуха есть. У меня в этом году пчелы хорошо работают. Радуюсь. Они подготовились. Сейчас взяток большой начнется. В начале июля зацветают все медоносы. Прежде всего липа, гречиха, донник, фацелия, люцерна, клевер прекрасно цветет. Так что будет хороший мед.

- Я был недавно у вас в "Снегирях", как-то без записи к Зюганову не очень ловко было.

- Заходи в любое время. Для тебя двери открыты. Не только двери – а и окна.

- Вот откуда в вас столько ленинской простоты?

- Да, и русского юмора. Мне помогают только советы Гамова и подзатыльники. Советы так успокаивают, а подзатыльники вперед двигают.

- Какие-то анекдоты про Зюганова новые в партии ходят сейчас? И про Грудинина?

- Сегодня вы должны мне рассказывать анекдоты про меня и про Грудинина. Но хорошие, добрые.

- Вы сильно переживали вчера, когда наши проиграли?

- Да, честно говоря, я хотел, чтобы вничью хотя бы сыграли. Первый период играли очень слабенько, во втором немножко лучше, но, на мой взгляд, состав мог быть более оптимальным. По крайней мере, в нападении не ладилось, а защита – четыре раза ударили по нашим воротам, два забили. Надо быть внимательней и играть аккуратней.

Но я посмотрел, как играли португальцы и испанцы, и должен сказать, у них оказались очень достойные соперники. Так что, в принципе, Испания более коллективная, более профессиональная команда, с ней нам будет играть очень сложно.

С Португалией, мне кажется, полегче было бы. Роналду можно было прикрыть. Хотя это сильные команды. Ничего, движемся дальше. Но я доволен тем, что матч будет этот в Москве. По крайней мере, у меня есть возможность в выходной сходить и поболеть.

- Вы опять будете говорить: Саламыч, выпускай того-то?

- Я в прошлый раз вовремя сказал: выпускай Дзюбу. Он через минуту забил. Но в данном случае хочу, чтобы - проверенные. Потому что те, кто сидел на скамейке запасных эти три матча, они быстро в игру не войдут.

Очень важно, чтобы сейчас был самый накатанный, самый отмобилизованный состав. Ну и соответствующая отдача. Тут очень важны воля и мужество. Кто физически покрепче будет, у того и шансы повыше.

- Партбилет у меня всегда с вашим автографом.

- Ты же обещал мне в валюте заплатить взносы до моего дня рождения. Кассу партийную надо полнять.

- Да ладно вам... Ваша мама долго прожила.

- Мать на 90-м году ушла, отец в 80… .Он пережил пять операций, был ранен под Севастополем. Но выдержал. Я сегодня уже вспомнил, поклонился и поблагодарил. Меня отец и мать учили, мать первые четыре года, потом отец, они мне сказала: главное – тебя научить трудиться и людей уважать. Остальное приложится. Я им очень благодарен за это.

- Я вам долголетия такого же желаю. И дальше такой - же ленинской простоты.

- Спасибо!

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