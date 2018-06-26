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Геннадий Зюганов: Выпью чарку медовухи, попишу доклад для пленума ЦК
26 июня 2018, 13:54 • 58 • В России
- Геннадий Андреевич, это Гамов Александр вас с днем рождения поздравляет.
- Привет, Саша. Спасибо.
- Я первый звоню?
- Нет. Дальний Восток звонил уже, Сибирь. Но все равно ты первый из двадцатки.
- А вы уже начали отмечать?
- Я как-то мать спрашиваю: почему я в этот день просыпаюсь такую рань? Я вообще встаю в районе пяти.
- Как Онищенко.
- Ну, насчет Онищенко не знаю. А в этот день я просыпаюсь в половине пятого. И вдруг мать говорит: ты в эту минуту родился. Я сегодня вдруг просыпаюсь в это время. Поэтомуя уже сижу с докладом, у меня пленум, семинар в пятницу-субботу. Стараюсь... Жду от Гамова звоночка.
- Понял. А каких подарков вы ждете?
- Да подарок – главный бы был подарок, от правительства, чтобы они сняли этот закон о пенсиях, просто позорный. От мировой политики – чтобы успокоились. Все равно хозяина одного планеты не будет. Мы выживем в этой истории. От друзей – чтобы они сегодня пришли, собираемся по чарке, как положено. Ну, а мои коллеги и друзья вчера программу подготовили, к выборам наметили. Сегодня можно отдыхать и гулять.
- А по чарке медовухи вы обычно, да же?
- По-разному. Тут у каждого свои вкусы. Но медовуха есть. У меня в этом году пчелы хорошо работают. Радуюсь. Они подготовились. Сейчас взяток большой начнется. В начале июля зацветают все медоносы. Прежде всего липа, гречиха, донник, фацелия, люцерна, клевер прекрасно цветет. Так что будет хороший мед.
- Я был недавно у вас в "Снегирях", как-то без записи к Зюганову не очень ловко было.
- Заходи в любое время. Для тебя двери открыты. Не только двери – а и окна.
- Вот откуда в вас столько ленинской простоты?
- Да, и русского юмора. Мне помогают только советы Гамова и подзатыльники. Советы так успокаивают, а подзатыльники вперед двигают.
- Какие-то анекдоты про Зюганова новые в партии ходят сейчас? И про Грудинина?
- Сегодня вы должны мне рассказывать анекдоты про меня и про Грудинина. Но хорошие, добрые.
- Вы сильно переживали вчера, когда наши проиграли?
- Да, честно говоря, я хотел, чтобы вничью хотя бы сыграли. Первый период играли очень слабенько, во втором немножко лучше, но, на мой взгляд, состав мог быть более оптимальным. По крайней мере, в нападении не ладилось, а защита – четыре раза ударили по нашим воротам, два забили. Надо быть внимательней и играть аккуратней.
Но я посмотрел, как играли португальцы и испанцы, и должен сказать, у них оказались очень достойные соперники. Так что, в принципе, Испания более коллективная, более профессиональная команда, с ней нам будет играть очень сложно.
С Португалией, мне кажется, полегче было бы. Роналду можно было прикрыть. Хотя это сильные команды. Ничего, движемся дальше. Но я доволен тем, что матч будет этот в Москве. По крайней мере, у меня есть возможность в выходной сходить и поболеть.
- Вы опять будете говорить: Саламыч, выпускай того-то?
- Я в прошлый раз вовремя сказал: выпускай Дзюбу. Он через минуту забил. Но в данном случае хочу, чтобы - проверенные. Потому что те, кто сидел на скамейке запасных эти три матча, они быстро в игру не войдут.
Очень важно, чтобы сейчас был самый накатанный, самый отмобилизованный состав. Ну и соответствующая отдача. Тут очень важны воля и мужество. Кто физически покрепче будет, у того и шансы повыше.
- Партбилет у меня всегда с вашим автографом.
- Ты же обещал мне в валюте заплатить взносы до моего дня рождения. Кассу партийную надо полнять.
- Да ладно вам... Ваша мама долго прожила.
- Мать на 90-м году ушла, отец в 80… .Он пережил пять операций, был ранен под Севастополем. Но выдержал. Я сегодня уже вспомнил, поклонился и поблагодарил. Меня отец и мать учили, мать первые четыре года, потом отец, они мне сказала: главное – тебя научить трудиться и людей уважать. Остальное приложится. Я им очень благодарен за это.
- Я вам долголетия такого же желаю. И дальше такой - же ленинской простоты.
- Спасибо!
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