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Геннадий Зюганов: Владимир Путин вспомнил и об очень бедных, и о самых богатых

25 марта 2020, 19:00  •  34 • В России

- Геннадий Андреевич, в прозвучавшем сегодня обращении к народу президент Путин сказал, что голосование по Конституции с 22 апреля переносится на более поздний срок. Это правильно?

- Правильно. И в зависимости от ситуации будет назван новый срок. Мы давно говорили о том, что в нынешних условиях никакого голосования не может быть в апреле. И предполагали, что перенесут. Одни называли июнь, другие - сентябрь, когда будут общие выборы. На мой взгляд, все будет зависеть от ситуации. Но это обращение – его надо более основательно изучить – направлено на то, чтобы помочь тем, кому тяжело. Давно такого не было. Малообеспеченным, многодетным, больным. Тем, у которых кредиты, у которых выкачивают налоги. Это правильный подход.

- Ну, вынужденный простой многих введет в убытки.

- Надо понимать, что у нас, если и дальше так продолжится, число безработных увеличится, на мой взгляд, в два-три раза. Разорятся многие малые и средние предприятия. И люди окажутся вообще без средств к существованию.

- Там были названы меры по поддержке таких людей.

- Я услышал. Но надо еще внимательнее посмотреть. По крайней мере, сделан шаг в крайне важном и нужном направлении. Это отчасти успокоит людей. А с другой стороны, поможет вовремя отработать эти предложения как правительству, так и законодателям. Давайте активнее выполнять в том числе и наши (компартии – А.Г.) 15 предложений по конституционным поправкам, которые нацелены на то, чтобы недра работали на всех граждан. О необходимости национализации предприятий базовых отраслей, которые определяют ценообразование. О поддержке детей войны.

- Об участниках войны Владимир Владимирович сказал.

- Президент сказал о досрочных выплатах участникам войны и труженикам тыла. Это очень правильное решение. Но детей войны 11 миллионов. Для того, чтобы их поддержать, надо примерно около 100 млрд. Реально деньги эти есть. И важно их использовать.

По ЖКХ мы предложили поправку: у многих из кармана вытаскивают большие средства. Эта плата должна не превышать 10 % семейного дохода. Тогда и сбор будет лучше, и людям посильно будет решить эту задачу. Ну, и нужно подумать о всех многодетных семьях, о больных и тех, кто потерял работу. Давайте двигаться в этом направлении.

- Геннадий Андреевич, вы говорите о перспективе, о конституционных поправках, а Президент уже сейчас предложил конкретные меры по поддержке слабых.

- Ну, сама направленность выступления на поддержку тех, кому тяжело, не за счет того, что последнее время выкачивали из кармана граждан, особенно малообеспеченных, средства, а и за счет богатых и состоятельных, мне импонирует. Наконец-то приняли предложения, о которых мы давно говорили. О том, что богатые должны платить гораздо большие налоги с доходов, со всего. Мы много раз вносили закон о прогрессивной шкале налогообложения. Подтолкнула ситуация. Наконец-то стали думать, как взять побольше с тех, кто озолотился.

- Вы мне говорили, что у вас есть номер мобильного телефона Путина. (А мне вы его не дали!) Судя по всему, вы Президенту звонили…

- Мы эту тему с ним за последнее время четыре раза обсуждали.

- Именно помощь малоимущим?

- В целом, да. Ну невозможно, полстраны живет на 20 тысяч рублей и менее. Это просто позор для богатейшей страны мира. Вон Трамп принял решение 4 трлн. долларов на поддержку выделить. Это примерно 20 % их ВВП. А у нас – 0,3 %. Очень мало!

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