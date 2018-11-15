Геннадий Зюганов: Только сумасшедшие могут затевать провокации на Красной площади

В последние дни появилось сразу несколько очередных предложений по выносу из Мавзолея и перезахоронению тела Ленина. Один из региональных депутатов - видимо, дабы прославиться, - прислал в Госдуму план: «Мавзолей оставить, но мумию заменить... резиновой копией». Об «острой необходимости» перезахоронения вождя мирового пролетариата высказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Все это и стало поводом для моего обращения к Зюганову...

Геннадий Зюганов - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Ленина атакуют только провокаторы 00:00 00:00

- Геннадий Андреевич, я посмотрел вот этой ночью сайты и подумал, что, может быть, наезд на Ленина связан как раз с тем, что коммунисты в Хакасии одержали победу? (Главой 11 республики 11 ноября избран кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.)

- Я не хочу это комментировать. Я не хочу комментировать всякие провокации, мерзость…

Наезд на страну идет со стороны глобалистов, нацистов, бендеровцев, наезд - со стороны НАТО и бундесвера. 60 тысяч войск от Прибалтики до Польши репетируют новые военные подвиги - по образцу тех, кто не раз нападал на Россию.

С другой стороны, внутри страны только провокаторы и сумасшедшие могут затевать провокации на Красной площади. Так что - ничего меня не удивляет…

- Вы вроде с Жириновским помирились, на празднике в колхозе имени Ленина у Грудинина, говорят, даже вместе выпивали.

- Не хочу это комментировать.

- И - коль речь зашла о Грудинине... Я помню, как мы с вами переживали, когда он, проиграв пари Дудю, усы сбрил. А теперь вроде Коновалов отзывает сенатора от Хакассии Валентину Петренко с оригинальной прической - «инопланетянской». Правильно ли он делает? Она все-таки женщина заслуженная, с террористами вела переговоры, когда они школьников захватили...(Зюганов, выслушав вопрос, только хмыкнул и положил трубку, больше он ее поднимать не стал - хотя я снова пытался ему позвонить...)

Справка «КП»

В декабре 1993 года в Ростове-на-Дону группа уголовников ворвалась в школу и взяла в заложники группу детей и учительницу, потребовав выкуп - 10 миллионов долларов и вертолет. Валентина Петренко была среди тех, кто вел переговоры с террористами и предложила себя в заложники вместо детей. В итоге требования бандитов частично удовлетворили, затем они были задержаны