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Геннадий Зюганов: Теперь Грудинин будет кандидатом в президенты. А кем - я? Российским Дэн Сяопином!
24 декабря 2017, 02:24 • 477 • В России
- Геннадий Андреевич, ну, вот никто до самого последнего мгновения не верил, что вы не пойдете больше кандидатом в президенты и выдвинете вместо себя не сильно известного в стране директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Что - сегодня теперь какой-то другой Зюганов, что ли? Или мы не знали Зюганова? Да?
- Нет, Саш, это все тот же Зюганов, который имеет огромный опыт. Для него и для его партии главным является любимая Россия. А главным смыслом жизни - служение своему трудолюбивому народу. Я уважаю людей, и хотел бы, чтобы они реально увидели, что мы можем...
- Это все понятно... А кто будет главным-то?
- Ну, есть тандем: Путин - Медведев. Будет тандем народный: Грудинин - Зюганов. Или Зюганов - Грудинин. Решение логичное. Но оно и выстроено. Мы же договорились создать широкий блок государственно-патриотический.
- А главный-то теперь вот кто?
- Я возглавляю штаб по выборной кампании, одновременно меня сегодня (в субботу, 23 декабря) единогласно избрали председателем государственного совета народно-патриотических сил. Он будет готовить программный продукт, организовывать выборную кампанию - не только президента, а и последующих - губернаторских и так далее. Вот... И вокруг КПРФ собрались уже более 50 крупных организаций.
- А вы понимаете, что это (выдвижение кандидатом в президенты Грудинина) - самый сильный ход Зюганова за всю его политическую карьеру?
- Я с тобой не могу согласиться. У меня было много ответственных шагов.
Был ход, когда я прямо в глаза сказал Горбачеву: вы предаете страну. Я обратился ко всей стране со "Словом к народу", за которое меня 50 раз допрашивали и судили.
Был момент, когда можно было организовать гражданскую войну между севером и югом - но мы пошли на то, чтобы укрепить позиции за счёт талантливых губернаторов и директоров советской эпохи. И сберечь страну от полного развала.
Был ход, когда компартия вокруг себя собрала все лучшие силы и предложила реальную программу возрождения. Много ходов было..
Так что ты - зря, зря, зря.
- Понял. Ну, это я так... Судя по вашим заявлениям, вы собираетесь - ну, прямо социалистическую систему, прямо социализм возродить.
- Никто! Нет! Мы действуем... Мы поставили задачу создать обновленный социализм. Россия без коллективизма, справедливости, без дружбы народов, без уважения к человеку труда существовать не может. Если этого не поймут, они ее загубят.
Так вот - наш блок как раз решает эту задачу: показать гражданам, что можно рядом с Москвой, можно в отдаленных республиках и областях создать такие производства, коллективы и обстановку, где люди себя чувствуют людьми.
- А Грудинин же без партбилета! Как вы взяли себе в напарники такого беспартийного товарища?
- А я к этому, кстати, Саш, нормально отношусь. Мы всю жизнь - советская страна - развивалась так. Был союз (блок) коммунистов и беспартийных. Это прекрасно!
- И вот вы, как генсек, как вы будете Грудининым руководить, вот например?
- А все очень спокойно! Я вместе с ним создавал эту зону производственную (колхоз имени Ленина.) Мы 10 лет вместе работаем. Вы посмотрите на нашем сайте фильм - какую мы школу там построили. Тебя президент слушает (видимо, Зюганов вспоминает пресс-конференцию Владимира Путина 14 декабря, где "Комсомолке" удалось задать вопрос.- А.Г.) может тоже прокрутит...
- Ну, ясно. (смеюсь) Скажите, вот тандем Путин-Медведев - там ясно, кто главный. А у вас в тандеме Зюганов - Грудинин - кто всё же будет направлять?
- Ну, тут... Грудинин прямо сказал, что для него главное - программа, которую принял съезд, и он попросил именно меня возглавить его штаб и руководить выборной кампанией.
- То есть, главный - Зюганов.
- Дело тут не в том, кто главный. Мы оба - главные. Он главный по социально-экономическому развитию, он это лучше меня знает. Я лучше знаю политику внутреннюю и мировую. А в сумме это будет новое качество.
- А в сумме сколько это будет процентов голосов на выборах?
- Не-не! Ты зря! Главное - чтобы были честные выборы.
- И еще я вот забеспокоился - вы якобы сказали, что здоровье вам не позволяет - на выборы. А мы ж с вами вот у вас там на даче в "Снегирях" совсем недавно же бегали же...
- Ну, привет! Я встаю в пять, ложусь в 12. Я отжимаюсь 30 раз!
- Ну, то есть - вам ничего, с лекарствами вот, помогать не надо?
- Понимаешь?.. Рузвельт ходить не мог, а мог фору дать любому ходячему. И Америку со дна вытащил. У меня есть уникальный опыт. Один ко мне вот пришел и говорит: я прошу тебя выполнить роль. Какую,- спрашиваю. Он говорит - роль Примакова и Дэн Сяопина для России.
- О!
- Ты, говорит, знаешь советскую эпоху, знаешь ельцинскую, мировой опыт, знаешь - китайский. Я китайцам помогаю 20 лет проводить реформы.
- Ну, я понял...
- Поэтому... Это очень ответственная роль. Очень!
- Так это вы, Геннадий Андреевич, Китай подняли, значит, выходит?
- Я, кстати, максимально им помогал.
- Я понял.
- Они со мной вели беседу - несколько часов - о причинах поражения СССР, вот, и КПСС. Я направлял туда всех крупных руководителей, которые тогда работали. Они подготовили два доклада - о наших проблемах и почему это случилось?.. И китайцы нашли уникальную формулу соединить марксизм-ленинизм, социализм китайский - с китайской спецификой, с супер-современной технологией, нормальным рынком и государственным управлением. И очень ответственной подготовкой кадров, с возвращением всех лучших кадров на Родину. У них учиться сегодня надо.
- Я раньше думал - кто же у нас в России Дэн Сяопин? Теперь я понял
- Ну, наконец нашел, понимаешь!
- Спасибо! Главное, не болейте. Я приеду к вам в "Снегири", мы с вами еще побегаем.
- Давай-давай! Я тебе медового пивка налью...
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