Геннадий Зюганов: Теперь Грудинин будет кандидатом в президенты. А кем - я? Российским Дэн Сяопином!

- Геннадий Андреевич, ну, вот никто до самого последнего мгновения не верил, что вы не пойдете больше кандидатом в президенты и выдвинете вместо себя не сильно известного в стране директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Что - сегодня теперь какой-то другой Зюганов, что ли? Или мы не знали Зюганова? Да?

- Нет, Саш, это все тот же Зюганов, который имеет огромный опыт. Для него и для его партии главным является любимая Россия. А главным смыслом жизни - служение своему трудолюбивому народу. Я уважаю людей, и хотел бы, чтобы они реально увидели, что мы можем...

- Это все понятно... А кто будет главным-то?

- Ну, есть тандем: Путин - Медведев. Будет тандем народный: Грудинин - Зюганов. Или Зюганов - Грудинин. Решение логичное. Но оно и выстроено. Мы же договорились создать широкий блок государственно-патриотический.

- А главный-то теперь вот кто?

- Я возглавляю штаб по выборной кампании, одновременно меня сегодня (в субботу, 23 декабря) единогласно избрали председателем государственного совета народно-патриотических сил. Он будет готовить программный продукт, организовывать выборную кампанию - не только президента, а и последующих - губернаторских и так далее. Вот... И вокруг КПРФ собрались уже более 50 крупных организаций.

- А вы понимаете, что это (выдвижение кандидатом в президенты Грудинина) - самый сильный ход Зюганова за всю его политическую карьеру?

- Я с тобой не могу согласиться. У меня было много ответственных шагов.

Был ход, когда я прямо в глаза сказал Горбачеву: вы предаете страну. Я обратился ко всей стране со "Словом к народу", за которое меня 50 раз допрашивали и судили.

Был момент, когда можно было организовать гражданскую войну между севером и югом - но мы пошли на то, чтобы укрепить позиции за счёт талантливых губернаторов и директоров советской эпохи. И сберечь страну от полного развала.

Был ход, когда компартия вокруг себя собрала все лучшие силы и предложила реальную программу возрождения. Много ходов было..

Так что ты - зря, зря, зря.

- Понял. Ну, это я так... Судя по вашим заявлениям, вы собираетесь - ну, прямо социалистическую систему, прямо социализм возродить.

- Никто! Нет! Мы действуем... Мы поставили задачу создать обновленный социализм. Россия без коллективизма, справедливости, без дружбы народов, без уважения к человеку труда существовать не может. Если этого не поймут, они ее загубят.

Так вот - наш блок как раз решает эту задачу: показать гражданам, что можно рядом с Москвой, можно в отдаленных республиках и областях создать такие производства, коллективы и обстановку, где люди себя чувствуют людьми.

- А Грудинин же без партбилета! Как вы взяли себе в напарники такого беспартийного товарища?

- А я к этому, кстати, Саш, нормально отношусь. Мы всю жизнь - советская страна - развивалась так. Был союз (блок) коммунистов и беспартийных. Это прекрасно!

- И вот вы, как генсек, как вы будете Грудининым руководить, вот например?

- А все очень спокойно! Я вместе с ним создавал эту зону производственную (колхоз имени Ленина.) Мы 10 лет вместе работаем. Вы посмотрите на нашем сайте фильм - какую мы школу там построили. Тебя президент слушает (видимо, Зюганов вспоминает пресс-конференцию Владимира Путина 14 декабря, где "Комсомолке" удалось задать вопрос.- А.Г.) может тоже прокрутит...

- Ну, ясно. (смеюсь) Скажите, вот тандем Путин-Медведев - там ясно, кто главный. А у вас в тандеме Зюганов - Грудинин - кто всё же будет направлять?

- Ну, тут... Грудинин прямо сказал, что для него главное - программа, которую принял съезд, и он попросил именно меня возглавить его штаб и руководить выборной кампанией.

- То есть, главный - Зюганов.

- Дело тут не в том, кто главный. Мы оба - главные. Он главный по социально-экономическому развитию, он это лучше меня знает. Я лучше знаю политику внутреннюю и мировую. А в сумме это будет новое качество.

- А в сумме сколько это будет процентов голосов на выборах?

- Не-не! Ты зря! Главное - чтобы были честные выборы.

- И еще я вот забеспокоился - вы якобы сказали, что здоровье вам не позволяет - на выборы. А мы ж с вами вот у вас там на даче в "Снегирях" совсем недавно же бегали же...

- Ну, привет! Я встаю в пять, ложусь в 12. Я отжимаюсь 30 раз!

- Ну, то есть - вам ничего, с лекарствами вот, помогать не надо?

- Понимаешь?.. Рузвельт ходить не мог, а мог фору дать любому ходячему. И Америку со дна вытащил. У меня есть уникальный опыт. Один ко мне вот пришел и говорит: я прошу тебя выполнить роль. Какую,- спрашиваю. Он говорит - роль Примакова и Дэн Сяопина для России.

- О!

- Ты, говорит, знаешь советскую эпоху, знаешь ельцинскую, мировой опыт, знаешь - китайский. Я китайцам помогаю 20 лет проводить реформы.

- Ну, я понял...

- Поэтому... Это очень ответственная роль. Очень!

- Так это вы, Геннадий Андреевич, Китай подняли, значит, выходит?

- Я, кстати, максимально им помогал.

- Я понял.

- Они со мной вели беседу - несколько часов - о причинах поражения СССР, вот, и КПСС. Я направлял туда всех крупных руководителей, которые тогда работали. Они подготовили два доклада - о наших проблемах и почему это случилось?.. И китайцы нашли уникальную формулу соединить марксизм-ленинизм, социализм китайский - с китайской спецификой, с супер-современной технологией, нормальным рынком и государственным управлением. И очень ответственной подготовкой кадров, с возвращением всех лучших кадров на Родину. У них учиться сегодня надо.

- Я раньше думал - кто же у нас в России Дэн Сяопин? Теперь я понял

- Ну, наконец нашел, понимаешь!

- Спасибо! Главное, не болейте. Я приеду к вам в "Снегири", мы с вами еще побегаем.

- Давай-давай! Я тебе медового пивка налью...