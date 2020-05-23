Геннадий Зюганов назвал Владимира Путина государем в прямом эфире

В эфире "Царьград. Главное" лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал президента Владимира Путина государем.

Политик высказал своё мнение по поводу переноса парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что не согласен с таким решением.

"Лукашенко провёл великолепный парад, я посмотрел: яркий, красивые лица, симпатично. Они приняли это решение. Каждый четвёртый белорус погиб. Мой Орёл и Брест - побратимы, я музей Суворова открывал. Ну приняли. Поблагодарите, у нас другая обстановка. Но какое вы имеете право тыкать пальцем? Какое вы имеете право неуважительно относиться к народу, который внёс в эту нашу общую Победу гигантский личный вклад?" - возмутился Зюганов.

Он подчеркнул, что вместо критики русские должны были сказать белорусам спасибо. Что касается парада в Москве, то Зюганов отметил, что зря отказались от этой идеи.

"Те, кто посоветовал Путину одному выступать у Вечного огня, на мой взгляд, не думают и не понимают, что такое государь в нашей державе. У нас государь у могилы Неизвестного солдата не может один стоять. У него есть командующий, у него есть силовики, у него есть другие. Можно соблюдать им и санитарную норму", - подчеркнул лидер КПРФ.

Он напомнил, как Иосиф Сталин принимал в 1941 году парад на Красной площади, когда 27 тысяч войск уходили сразу в бой.

"Гитлер 200 самолётов поднял, решил бомбить. И никто не дрогнул. Понимаете, есть страницы, которые требуют особой воли и мужества. И действительно подлинной сплочённости. Если Путин, говорят, парад собирается проводить 24 июня, как раз 75 лет исполняется, не снимет маску с мавзолея, то это будет полный позор. Маска отгораживает его. И от Верховного главнокомандующего, и от 32 маршалов и генералов, которые там похоронены, командовали фронтами", - считает Зюганов.