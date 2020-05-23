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Геннадий Зюганов назвал Владимира Путина государем в прямом эфире

23 мая 2020, 03:55  •  78 • Политика
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президента Владимира Путина "подставили" с парадом на 9 мая. По мнению коммуниста, те, кто посоветовал выступать главе государства одному у Вечного огня, не понимают, что такое государь в нашей державе. "У нас государь у могилы Неизвестного солдата не может один стоять", - заявил Зюганов в прямом эфире "Царьград. Главное".
В эфире "Царьград. Главное" лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал президента Владимира Путина государем.
Политик высказал своё мнение по поводу переноса парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что не согласен с таким решением.
"Лукашенко провёл великолепный парад, я посмотрел: яркий, красивые лица, симпатично. Они приняли это решение. Каждый четвёртый белорус погиб. Мой Орёл и Брест - побратимы, я музей Суворова открывал. Ну приняли. Поблагодарите, у нас другая обстановка. Но какое вы имеете право тыкать пальцем? Какое вы имеете право неуважительно относиться к народу, который внёс в эту нашу общую Победу гигантский личный вклад?" - возмутился Зюганов.
Он подчеркнул, что вместо критики русские должны были сказать белорусам спасибо. Что касается парада в Москве, то Зюганов отметил, что зря отказались от этой идеи.
"Те, кто посоветовал Путину одному выступать у Вечного огня, на мой взгляд, не думают и не понимают, что такое государь в нашей державе. У нас государь у могилы Неизвестного солдата не может один стоять. У него есть командующий, у него есть силовики, у него есть другие. Можно соблюдать им и санитарную норму", - подчеркнул лидер КПРФ.
Он напомнил, как Иосиф Сталин принимал в 1941 году парад на Красной площади, когда 27 тысяч войск уходили сразу в бой.
"Гитлер 200 самолётов поднял, решил бомбить. И никто не дрогнул. Понимаете, есть страницы, которые требуют особой воли и мужества. И действительно подлинной сплочённости. Если Путин, говорят, парад собирается проводить 24 июня, как раз 75 лет исполняется, не снимет маску с мавзолея, то это будет полный позор. Маска отгораживает его. И от Верховного главнокомандующего, и от 32 маршалов и генералов, которые там похоронены, командовали фронтами", - считает Зюганов.

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