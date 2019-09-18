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Геннадий Зюганов: Мы до позднего вечера говорили с Путиным о «ремонте» выборного законодательства

18 сентября 2019, 00:54  •  25 • В России

- ...Геннадий Андреевич, извините, что - поздно (уже 12-й час ночи) - но только-только вот по лентам информагентств пришло сообщение - что во вторник, 18-го, вас принял президент Владимир Путин... Но - без подробностей. Встреча сколько продолжалась?

- Ну, встреча - традиционная, во многом. Всегда - регулярно... Тем более, выборы закончились.

Поэтому - я подробно проинформировал, как выборы шли.

Мы на выборах выступили очень эффективно. Подготовили программу "10 шагов достойной жизни". 12 законов, бюджет развития. Вот...

Закон "Образование - для всех". Рассказал президенту об опыте народных предприятий. Уникальный опыт Академического университета Алфёрова.

Рассказал, как нас поддержали на выборах. Мы удвоили результаты на местах, утроили - в Московской Думе.

Очень уверенно прошёл у нас Локоть - мэр третьего по величине в стране города Новосибирска - столицы Сибири.

- А что президент?

- Ну, президент сказал, что надо встретиться с лидерами думских фракций, обсудить в целом Закон о выборах - и выборное законодательство требует серьезного "ремонта". Договорились, что встреча состоится.

Ну, ещё обсудили ряд инициатив в связи с 75-летнем Великой Победы.

Говорили и по аграрным комплексам...

- А сколько встреча продолжалась?

- Почти полтора часа.

- А когда все закончилось? Во сколько?

- Ну, зачем? Что я - засекал?

- Ну, то есть... До ночи! До ночи! Да - говорили?

- Ну, не до ночи. Где-то перед восемью часами я зашел к президенту, а полдесятого, по-моему, встреча закончилась.

- Ого! Встреча была по инициативе президента? Или - по вашей просьбе?

- Нет-нет! Выступая в Думе, я сказал, что - есть необходимость сверить часы. Требуется ремонт законов и обобщение опыта уникальных предприятий - народных. Вот...

И - согласованные действия - в связи с тем, что - бюджет готовится на трехлетку, а темпы у нас - около процента, а надо выходить на мировые, надо срочно принимать меры. И конкретные высказал меры.

- И президент вас пригласил поэтому, да?

- Ну, сказали - назначили время. Ну, рабочая нормальная встреча. Регулярно встречаемся.

- Ну, ясно... Скажите, это - в Ново-Огарево было?

- Нет, в Кремле.

- Это вот он так - допоздна. Что-нибудь закусывали? Или - нет? Или - чай, кофе?

- Ну, ладно... Слушай! Давай - все. Давай... Есть. Пока.

- Ну, ладно - все тогда. Ага, счастливо.

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