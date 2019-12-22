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Геннадий Зюганов: Мои предположения о досрочных выборах не связаны с "кандидатурой Гамова". Возможен кризис...

22 декабря 2019, 11:39  •  50 • В России

Председатель Компартии Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов. За разъяснениями я обратился к самому оратору...

- Алло, Геннадий Андреевич! Это Гамов.

- Саш, привет!

- Скажите, а вот ваше заявление - о том, что в сентябре следующего года могут быть досрочные выборы... Оно никак не корреспондируется - с прозвучавшим на Большой пресс-конференции Владимира Путина - предложением Александру Гамову стать кандидатом в президенты?

- Ну, во-первых, я не говорил - в сентябре, я сказал, что не исключаю вообще досрочные выборы.

- Так!

- А досрочные выборы связаны, прежде всего, с тем, что правительство проваливает Послание президента Федеральному собранию.

- Понятно...

- Мы не вышли и близко на мировые темпы... У нас этот год сложится около 1 процента. (Видимо, речь от приросте промышленного производства.- А.Г.)

Если следующий год будем так же проваливать, приседать... Бедность растёт, экономика буксует... А показатели Послания президента не выполняются.

И вот - высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический.

А в Думе пока отвергают все, что мы предлагаем, даже Закон о детях войны. И это в то время, когда идёт подготовка к 75-летию Великой Победы. А пенсии у детей войны: в деревне - 7 - 9 тысяч, а в городе - 12-14 тысяч. Полное позорище.

Политический обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов на Большой пресс-конференции Владимира Путина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То есть - с Гамовым ваше заявление о досрочных выборах не связано.

- Абсолютно, абсолютно не связано. И Гамов хорошо задавал вопросы на пресс-конференции. Но это не является пропуском на президентские выборы.

- Ну, ясно. Я тоже так почему-то и подумал. Я тоже подумал, что президент, наверное, шутит. А разве для смены правительства и его курса нужно обязательно проводить президентские выборы?

- А ты задай другой вопрос - а почему мы топчемся на месте? Ничего не прибавили... А министры - все на своих должностях. Ни в одной стране мира такого нет. Провалили - уходите, давайте.

- Мы просто денег много съедим, потратим на эти выборы.

- Я извиняюсь - "съедим". У нас денег - триллионы замороженных лежат. Но их не хотят вкладывать - ни в науку, ни в здравоохранение, ни в образование, ни в новые технологии...

У нас золотовалютные резервы - на миллиарды долларов. А полстраны - нищие ходят.

- А вы Гамова не хотите, вы Зюганова хотите на президентские выборы?

- Я извиняюсь... Мы к этому серьезно относимся, не как Гамов, понимаешь...

- А вы считаете, что Гамов - не серьезно. Ну, ладно.

- С Новым годом.

- С наступающим, Геннадий Андреевич. Вы медовуху будете выпивать, или - чо?

- А - нет, не только медовуху.

- Мешать нельзя!

- К Новому году я подготовился, что ж ты, понимаешь...

- Ну, пока.

- Ладно...

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