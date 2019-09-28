Геннадий Зюганов: Если бы в Политбюро верно оценили обстановку и вместо Горбачева избрали бы Генсеком и президентом СССР Николая Рыжкова...

Патриарх советской и российской политики Николай Рыжков отмечает юбилей. Мы решили - в эфире Радио "Комсомольская правда" - поздравить Николая Ивановича вместе с его давним соратником - лидером КП РФ Геннадием Зюгановым...

- Геннадий Андреевич, как вы думаете, Николай Рыжков - при определенном стечении обстоятельств - мог бы стать во второй половине 80-х президентом СССР?

- Ну, прежде всего, я хочу поздравить Николая Ивановича,- за его плечами - выдающаяся жизнь.

Он - воспитанник "Уралмаша", много лет там работал и был директором этого, одного из лучших предприятий на планете.

Я, когда впервые там побывал , - был в восторге, собственно говоря.

Николай Иванович Рыжков прошёл блестящую школу в Центральном Комитете КПСС и в Совете Министров СССР... Если бы его предложения были приняты Горбачёвым - ситуация была бы принципиально иной. Он продолжал реформы Косыгина и укреплял то, что давало, действительно, прорыв научно-технического прогресса.

"Комсомольская правда" поздравляет Николая Рыжкова с юбилеем вместе с его давним соратником - лидером КП РФ Геннадием Зюгановым...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Так как - насчёт возможности стать президентом СССР?

- Вполне мог стать, и, я считаю, была такая реальность.

Если бы достойно и верно оценили происходящее члены Политбюро и ЦК, избрали бы его вместо Горбачева, - сначала Генсеком, потом президентом был бы - то мы бы до этого маразма не дожили бы - абсолютно точно.

Вот... Ну, и надо отдать должное - когда все это случилось, он активно развивал народно-патриотическое движение, возглавлял в Госдуме группу народовластия, Харитонов - аграрную, а я - компартии.

Мы втроём - плотно и очень энергично работали. Мы тогда уберегли страну от гражданской бойни. Тогда сформировали правительство Примакова - Маслюкова - Геращенко. Матвиенко присоединилась.

Мы тогда предложили опыт народных предприятий. Народные предприятия сегодня - лучшее, что есть - несмотря на санкции, кризисы, они показывают блестящие результаты...

Будь то совхоз имени Ленина - Грудинина, или другие трудовые коллективы в Иркутской области, в Марий Эл, других регионах. Вот - и дальше можно двигаться по этому пути.

Конечно, Рыжков огромную роль - как патриарх - играет в Совете Федерации. Так что - давайте Николая Ивановича поздравим, поблагодарим и пожелаем ему, прежде всего, здоровья. И - новых успехов.

- Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, случайно, как он будет этот юбилей отмечать?

- Ну, недавно мы встречались с ним на юбилее одного из советских министром - Николая Паничева, он возглавлял Минстанкопром. И я спросил у Николая Ивановича Рыжкова про его юбилей, - а он сказал: сообщим... Ну, у каждого здесь свои соображения. Я думаю - будет, будет.

- Ну, как-то Николай Иванович закрыто на этот раз - вот 80-летие более широко отмечал.

- Ну, дело не в этом, понимаешь... Дата требует особого почтения. А именно - аккуратности и ... В общем.

Ну, он крепкий, молодцом - я недавно посмотрел его интервью, которое он давал на телевидении. И - вот порадовался. В прекрасной интеллектуальной форме, очень достойно и честно оценил все происходящее.

Ну, играет исключительно позитивную роль Николай Иванович.

- Ну, и вы выпьете за его здоровье сегодня?

- Я уже, считай, что - выпил. Я его уважаю. И - как человека, и - как личность. И - как государственника, и - как управленца.

Ну, выпустили там книгу - "Кабинет Министров СССР" - там опыт и свершения. Я считаю, что её надо внимательно почитать, так же, как и - мемуары Николая Ивановича, и ещё прекрасная книга вышла - из опыта Маслюкова Юрия Дмитриевича.

Это - титаны, которые двигали страну вперёд.

- Спасибо! Ну, выпьем за здоровье Николая Ивановича.

- С удовольствием. Давай. Пока.

Геннадий Зюганов - о Николае Рыжкове.Александр ГАМОВ

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